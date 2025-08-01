Бездомный котенок нашел новый дом: его вечерний ритуал с собакой стал вирусным (видео)

Владелица домашних животных известная в соцсетях под ником jpleakis обнародовала видео, как взятый ею под опеку бездомный котенок Тако устраивает вечерний ритуал со своим годовалым напарником золотистым ретривером Гасом. Ролик с действиями животных вызвал восторг в сети.

Related video

Поведение животных говорит о появлении доверия и взаимного внимания между котом и собакой, как это показала владелица питомцев в ролике в TikTok.

Видео стало довольно вирусным в сети — его посмотрели 3,5 млн пользователей. На кадрах заметно, как Гас дремлет на диване, когда к нему тихонько присоединяется Тако. Котик медленно пробирается между лапами пса, стараясь его не разбудить.

Полусонный Гас понимает, что происходит, и подвигается, чтобы освободить место для своего пушистого брата. Тако прижимается к животу пса, будто в позе "маленькой ложечки", и уже через несколько секунд закрывает глаза. Эта сцена уже стала привычным вечерним ритуалом: эти двое не засыпают друг без друга.

Хотя иногда Гас бывает не в настроении для объятий, Тако все равно находит способ прижаться к нему. Ранее владелица животных рассказала в другом ролике, что ее семья нашла котика Тако несколько месяцев назад.

Брошенный котенок мяукал из моторного отсека соседской машины. Поскольку у него не обнаружили чипа, а собственного кота они потеряли год назад, семья решила подарить новому малышу дом. Сейчас малыш активно общается с другими любимцами владелицы — двумя собаками и другим котиком.

Реакция соцсетей

Комментаторы в TikTok не сдерживали эмоций от увиденных кадров. Они говорили, что в восторге от увиденной теплоты и дружбы между животными.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"То, как он подвинулся, чтобы сделать ему место, — это просто нечто!";

"Керосин, который засыпает с высунутым языком, — это просто любовь!"

"Керосин — идеальная "тако-обертка";

"Друзья в беде и радости";

"Сон важен всем. Эти двое доказали нам еще раз эту истину".

Ранее Фокус рассказывал, почему хозяева кошек и собак умнее других владельцев животных. Группа ученых провела необычный эксперимент, чтобы проверить известное утверждение о связи между интеллектом людей и их домашних животных.

Впоследствии стало известно, как коты отреагировали на возвращение собаки после визита к ветеринару. Реакция животных стала вирусной в сети и вызвала волну эмоций среди пользователей.