Безпритульне кошеня знайшло новий дім: його вечірній ритуал з собакою став вірусним (відео)

Власниця домашніх тварин відома у соцмережах під ніком jpleakis оприлюднила відео, як взяте нею під опіку безпритульне кошеня Тако влаштовує вечірній ритуал зі своїм однорічним напарником золотистим ретривером Гасом. Ролик з діями тварин викликав захоплення в мережі.

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Поведінка тварин говорить про появу довіри та взаємної уваги між котом і собакою, як це показала власниця улюбленців у ролику в TikTok.

Відео стало доволі вірусним у мережі — його переглянули 3,5 млн користувачів. На кадрах помітно, як Гас дрімає на дивані, коли до нього тихенько приєднується Тако. Котик повільно пробирається між лапами пса, стараючись його не розбудити.

Напівсонний Гас розуміє, що відбувається, і посувається, щоб звільнити місце для свого пухнастого брата. Тако притуляється до живота пса, ніби в позі "маленької ложечки", і вже за кілька секунд заплющує очі. Ця сцена вже стала звичним вечірнім ритуалом: ці двоє не засинають одне без одного.

Хоча іноді Гас буває не в настрої для обіймів, Тако все одно знаходить спосіб пригорнутися до нього. Раніше власниця тварин розповіла в іншому ролику, що її родина знайшла котика Тако кілька місяців тому.

Покинуте кошеня нявкало із моторного відсіку сусідської машини. Оскільки в нього не виявили чіпа, а власного кота вони втратили рік тому, родина вирішила подарувати новому малюкові дім. Наразі малий активно спілкується з іншими улюбленцями власниці — двома собаками та іншим котиком.

Реакція соцмереж

Коментатори в TikTok не стримували емоцій від побачених кадрів. Вони говорили, що в захваті від побаченої теплоти та дружби між тваринами.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Те, як він посунувся, щоб зробити йому місце, — це просто щось!";

"Гас, який засинає з висунутим язиком, — це просто любов!"

"Гас — ідеальна "тако-обгортка";

"Друзі в біді та радості";

"Сон важливий усім. Ці двоє довели нам ще раз цю істину".

Раніше Фокус розповідав, чому господарі котів і собак розумніші за інших власників тварин. Група науковців провела незвичний експеримент, аби перевірити відоме твердження про зв'язок між інтелектом людей та їхніх домашніх тварин.

Згодом стало відомо, як коти відреагували на повернення собаки після візиту до ветеринара. Реакція тварин стала вірусною у мережі й викликала хвилю емоцій серед користувачів.