В "розыске" несколько недель: полиция тщетно пытается поймать четвероногого "беглеца" (фото)

Морское подразделение полиции американского штата Массачусетс сообщило, что несколько недель назад из квартиры одного мужчины сбежал варан. Копы начали искать пропавшее животное, то впоследствии оказалось, что после путешествия животного по ряду штатов и вернулась обратно.

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Правоохранители сообщили, что варан Гус, который проведал несколько штатов, снова вернулся в Коннектикут, но до сих пор еще гуляет на свободе, говорится в сообщении копов.

По данным ведомства, Гус сбежал из дома своего владельца в городе Вебстер 18 июля, выпрыгнув из окна на втором этаже. Затем 30 июля житель города Дуглас того же штата заметил животное и сфотографировал его.

Фото варана, сделанное местным мужчиной

"Офицеры немедленно прибыли на место, но, к сожалению, рептилию найти не удалось. Мы тесно сотрудничаем с экспертами по рептилиям из организации Rain Forest Reptiles, чтобы помочь в обнаружении и доставке животного зооработникам", — говорится в сообщении полицейских.

Впоследствии оказалось, что Гуса видели в соседнем городе Томпсон, расположенного в штате Коннектикут. Сейчас животное активно ищут экологи, морская полиция и волонтеры.

"Мы благодарны общественности за дальнейшее сотрудничество и призываем распространять информацию — не панику. Наша цель — безопасно вернуть животное и обеспечить соблюдение законодательства штата о дикой природе", — добавляют правоохранители.

Согласно законам штата Массачусетс, водяные вараны являются незаконными для содержания в качестве домашних животных без специального разрешения. На момент побега Гуса его владелец такого разрешения не имел.

Ранее Фокус сообщал, как таксу поймали после 529 дней в пустыне Австралии. Собака по кличке Валери пропала в ноябре 2023 года во время отпуска со своими хозяевами.

Впоследствии стало известно, как пес сумел сбежать из собачьего приюта. Один из подопечных смог перелезть и убежать со своей стороны, избежав внимания охранников и став звездой сети.