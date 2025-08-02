У "розшуку" кілька тижнів: поліція марно намагається впіймати чотирилапого "втікача" (фото)

Морський підрозділ поліції американського штату Массачусетс повідомила, що кілька тижнів тому з помешкання одного чоловіка втік варан. Копи почали шукати зниклу тварину, то згодом виявилося, що після подорожі тварини низкою штатів та повернулася назад.

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Правоохоронці повідомили, що варан Ґус, який провідав кілька штатів, знову повернувся в Коннектикуті, але досі ще гуляє на волі, йдеться в повідомленні копів.

За даними відомства, Ґус утік із дому свого власника в місті Вебстер 18 липня, вистрибнувши з вікна на другому поверсі. Потім 30 липня житель міста Дуглас того ж штату помітив тварину та сфотографував її.

Фото варана, зробленого місцевим чоловоіком

"Офіцери негайно прибули на місце, але, на жаль, рептилію знайти не вдалося. Ми тісно співпрацюємо з експертами з рептилій з організації Rain Forest Reptiles, аби допомогти у виявленні та доставленні тварини зоопрацівникам", — йдеться у повідомленні поліціянтів.

Згодом виявилося, що Ґуса бачили в сусідньому місті Томпсон, розташованого в штаті Коннектикут. Наразі тварину активно шукають екологи, морська поліція та волонтери.

"Ми вдячні громадськості за подальшу співпрацю й закликаємо поширювати інформацію — не паніку. Наша мета — безпечно повернути тварину та забезпечити дотримання законодавства штату щодо дикої природи", — додають правоохоронці.

Відповідно до законів штату Массачусетс, водяні варани є незаконними для утримання як домашні тварини без спеціального дозволу. На момент втечі Ґуса його власник такого дозволу не мав.

Раніше Фокус повідомляв, як таксу впіймали після 529 днів у пустелі Австралії. Собака на прізвисько Валері пропала у листопаді 2023 року під час відпустки зі своїми господарями.

Згодом стало відомо, як пес зумів утекти з собачого притулку. Один з підопічних зміг перелізти та втекти зі свого боку, уникнувши уваги охоронців і ставши зіркою мережі.