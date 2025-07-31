"Гудіні на чотирьох лапах": пес зумів обманути охорону й утекти з собачого притулку (відео)

В притулку для тварин округу Пайк, розташованого в американському штаті Кентуккі, сталася "втеча століття". Один з підопічних зміг перелізти та втекти зі свого боку, уникнувши уваги охоронців і ставши зіркою мережі.

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Пес з кличкою Чейз (англ. Chase — "переслідувати") був задоволений результатом своєї втечі, що помітно на оприлюдненому відео притулку в Facebook.

Ролик з втечею "нового Гудіні" став вірусним — набрав вже майже 120 тис. переглядів. На кадрах можна помітити, як Чейз зумів вистрибнути на вершину високої клітки, а потім балансував на дверній рамі, перш ніж стрибнути на волю.

Після втечі він підійшов до вольєрів з іншими собаками наче розглядав, як визволити й друзів. Один із працівників притулку зайшов у зону з вольєрами, засміявся, побачивши Чейза, і повів його у "самітне утримання".

"О, Чейзе, який же ти чудовий хлопчик. Є охочі взяти активного собаку, який найбільше хоче бути поруч із людьми? Він добре ладнає з іншими собаками, але надає перевагу більш покірним друзям. Якщо вас зацікавив цей милий песик — приходьте й познайомтесь із ним!", — йдеться в дописі притулку Пайк.

Згодом представник притулку повідомив, що Чейза перевели в окрему кімнату, бо він навчився відкривати вольєри.

"Ми тримаємо його зараз у кімнаті, а не в клітці, бо він навчився звідти вибиратись", — заявили зоозахисники та висловили надію, що скоро в собаки з'явиться нова родина.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери не приховували захвату від навичок чотирилапого ескаполога. Найбільше користувачам сподобалися такі коментарі:

"Майстер втечі 007";

"Та він просто неперевершений ескаполог";

"Треба було назвати його Гудіні, лол";

"Він же намагався й друга звільнити";

"Молюся, щоб цей хлопець знайшов свій новий дім".

Раніше Фокус повідомляв, що собака з притулку врятувала чоловіка від нападу епілепсії. Вона підійшла до незнайомого для неї чоловіка, поклала лапу йому на ногу та не хотіла відходити.

Згодом стало відомо, якою була реакція собаки на нового власника після 1054 днів у притулку. Представники зоозахисників вже не сподівалися на диво, коли раптово одна пара не погодилася взяти її до себе.