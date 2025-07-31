"Гудини на четырех лапах": пес сумел обмануть охрану и сбежать из собачьего приюта (видео)

В приюте для животных округа Пайк, расположенного в американском штате Кентукки, произошел "побег века". Один из подопечных смог перелезть и сбежать со своей стороны, избежав внимания охранников и став звездой сети.

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Пес с кличкой Чейз (англ. Chase — "преследовать") был доволен результатом своего побега, что заметно на обнародованном видео приюта в Facebook.

Ролик с побегом "нового Гудини" стал вирусным — набрал уже почти 120 тыс. просмотров. На кадрах можно заметить, как Чейз сумел выпрыгнуть на вершину высокой клетки, а затем балансировал на дверной раме, прежде чем прыгнуть на волю.

После побега он подошел к вольерам с другими собаками как будто рассматривал, как освободить и друзей. Один из работников приюта зашел в зону с вольерами, засмеялся, увидев Чейза, и повел его в "уединенное содержание".

"О, Чейз, какой же ты замечательный мальчик. Есть желающие взять активную собаку, которая больше всего хочет быть рядом с людьми? Он хорошо ладит с другими собаками, но предпочитает более покорных друзей. Если вас заинтересовал этот милый песик — приходите и познакомьтесь с ним!", — говорится в зпосте приюта Пайк.

Впоследствии представитель приюта сообщил, что Чейза перевели в отдельную комнату, потому что он научился открывать вольеры.

"Мы держим его сейчас в комнате, а не в клетке, потому что он научился оттуда выбираться", — заявили зоозащитники и выразили надежду, что скоро у собаки появится новая семья.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры не скрывали восторга от навыков четверолапого эскейполога. Больше всего пользователям понравились такие комментарии:

"Мастер побега 007";

"Да он просто непревзойденный эскейполог";

"Надо было назвать его Гудини, лол";

"Он же пытался и друга освободить";

"Молюсь, чтобы этот парень нашел свой новый дом".

Ранее Фокус сообщал, что собака из приюта спасла мужчину от приступа эпилепсии. Она подошла к незнакомому для нее мужчине, положила лапу ему на ногу и не хотела отходить.

Впоследствии стало известно, какой была реакция собаки на нового владельца после 1054 дней в приюте. Представители зоозащитников уже не надеялись на чудо, когда внезапно одна пара не согласилась взять ее к себе.