Вход только через тоннель: нераскрытая загадка исчезновения одного села привлекает туристов (фото)

В юго-западной части Великобритании расположено загадочное древнее поселение, доступ к которому возможен только через скрытую пещеру. Это место, которому более тысячи лет, стало настоящим магнитом для туристов.

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Тропу к затерянной деревне на полуострове Пенвич в графстве Корнуолл случайно открыла группа кладоискателей, сообщает издание The Sun.

Они надеялись найти залежи олова — драгоценного металла того времени — но вместо этого наткнулись на гораздо более важное открытие. Пещера, ведущая к поселению, известна как каменный фогу — это древний тип подземного прохода, вероятно, с ритуальным или хозяйственным назначением.

Панорама таинственной деревни Фото: Getty Images

Однако копатели остановились раньше, чем достигли самой деревни, разочарованные, что не нашли олова. Лишь через двадцать лет либеральный политик В.К. Борлейс решил полностью исследовать фогу. Но даже он не смог наткнуться на саму деревню.

Лишь почти через столетие археологи обнаружили хорошо сохранившееся поселение эпохи железа с каменными домами, кольцевыми дренажными канавами и даже ямами, которые служили основой для деревянных каркасов круглых домов. Село получило название Карн Юни (Carn Euny), где carn означает "скалистое место", а Euny — кельтский святой.

Деревянные круглые дома на этом месте датируются периодом между 500 и 400 годами до н.э. Впоследствии их заменили на каменные постройки, а жители деревни держали скот, в частности овец и коз, и занимались сельским хозяйством.

Остатки каменных сооружений в Карн Юни Фото: Getty Images

Границы полей свидетельствуют, что окружающие 16,2 га были частью сельскохозяйственных угодий общины. Несмотря на то, что село пережило и Железный век, и римскую эпоху, однако его жители исчезли около 400 года нашей эры без понятных причин.

Сегодня этот объект находится под охраной English Heritage и пользуется большой популярностью среди туристов. Сейчас между учеными продолжаются дебаты о том, что именно спровоцировало исчезновение Карн Юни — исчезновение пастбищ, нападение других племен или экологические причины.

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