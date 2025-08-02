Вхід тільки через тунель: нерозкрита загадка зникнення одного села приваблює туристів (фото)

У південно-західній частині Великої Британії розташоване загадкове стародавнє поселення, доступ до якого можливий лише через приховану печеру. Це місце, якому понад тисячу років, стало справжнім магнітом для туристів.

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Стежку до загубленого села на півострові Пенвіч у графстві Корнуолл випадково відкрила група шукачів скарбів, повідомляє видання The Sun.

Вони сподівалися знайти поклади олова — дорогоцінного металу того часу — але натомість натрапили на значно важливіше відкриття. Печера, яка веде до поселення, відома як кам’яний фогу — це давній тип підземного проходу, ймовірно, з ритуальним або господарським призначенням.

Панорама таємничого села Фото: Getty Images

Однак копачі зупинилися раніше, ніж досягли самого села, розчаровані, що не знайшли олова. Лише через двадцять років ліберальний політик В.К. Борлейс вирішив повністю дослідити фогу. Але навіть він не зміг натрапити на саме село.

Лише майже через століття археологи виявили добре збережене поселення доби заліза з кам’яними будинками, кільцевими дренажними канавами і навіть ямами, що слугували основою для дерев’яних каркасів круглих хат. Село отримало назву Карн Юні (Carn Euny), де carn означає "скелясте місце", а Euny — кельтський святий.

Дерев’яні круглі будинки на цьому місці датуються періодом між 500 і 400 роками до н.е. Згодом їх замінили на кам’яні споруди, а жителі села тримали худобу, зокрема овець і кіз, і займалися сільським господарством.

Залишки кам'яних споруд у Карн Юні Фото: Getty Images

Межі полів свідчать, що навколишні 16,2 га були частиною сільськогосподарських угідь громади. Попри те, що село пережило і Залізну добу, і римську епоху, однак його мешканці зникли близько 400 року нашої ери без зрозумілих причин.

Сьогодні цей об’єкт перебуває під охороною English Heritage і має велику популярність серед туристів. Наразі між вченими тривають дебати про те, що саме спровокувало зникнення Карн Юні — зникнення пасовищ, напад інших племен чи екологічні причини.

Раніше Фокус розповідав про сім найвідоміших покинутих сел України. Низка населених пунктів продовжує зникати з мапи України, деякі — через російсько-українську війну, а деякі були залишені мешканцями ще задовго до цих подій.

Згодом стало відомо, як чоловік купив покинуте село в Іспанії. Новий власник хоче перетворити його на туристичний курорт й таким чином заробляти.