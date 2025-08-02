Наконец-то вместе: встреча мамы-собаки с ее щенком в ветклинике завирусилась в сети (видео)

Владелица собак Хизер сняла кадры встречи 4-летней овчарки Дженны с ее щенком Эросом после четырехдневной разлуки. Миг воссоединения стал вирусным в сети и вызвал умиление пользователей.

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Госпожа Хизер говорит, что не ожидали хороших новостей от ветеринара из-за тяжелой болезни щенка до встречи в клинике, как это видно на обнародованном видео с TikTok.

Ролик с щемящей встречей стал вирусным — набрал более 740 тыс. просмотров. На кадрах заметно, как ветеринар заносит малого щенка в комнату посетителей, где находятся Дженна и Хизер, а момент их встречи и попал в ролик.

Владелица собаки рассказывает, что у Дженны раньше времени родилось шестеро щенков, и только Эросу удалось выжить. После потери остальных пятерых, семья Хизер пытается спасти последнюю собаку из этого выводка.

Со временем у Эроса появились осложнения — он начал случайно вдыхать пищу или жидкость, что приводит к воспалению легких. Антибиотики не помогли, и щенка пришлось срочно госпитализировать.

"Она была в кислородной палатке, с капельницей, кормлением через зонд и сильными антибиотиками. Дженна день и ночь искала малыша, нюхала его игрушки, становилась все более подавленной", — рассказывает Хизер журналистам Newsweek.

После четырех дней Дженни разрешили навестить Эроса в ветеринарной больнице. Хизер говорит, что в то утро постоянно повторяла Дженни: "Мы увидим нашего малыша", и собака, казалось, понимала ее — она оживилась.

"Я разрыдалась. Это было как сон, ставший реальностью", — рассказала владелица собак о той встрече.

Сейчас щенок побудет еще несколько дней в ветеринарной больнице из-за проблем Эроса с глотанием. Хотя некоторые ветеринары предложили эвтаназию, считая случай безнадежным, но специалист по расстройствам глотания в университетской клинике дал надежду семье Гизер — и именно это спасло Эрос.

Когда она окрепла, ей установили зонд для кормления в пищевод. Теперь ее кормят четыре раза в день, регулярно меняют повязки, дают антибиотики и обезболивающее. Эрос нельзя ничего глотать через рот, но она борется — и прогрессирует.

После публикации видео Хизер получила волну поддержки. Люди со всего мира следят за историей Эрос, желая ей здоровья.

"Теперь я ее сервисный человек. Я должна просыпаться от малейшего изменения дыхания и когда-то — контролировать каждый глоток воды или пищи, который она сделает", — говорит владелица собак.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео женщины, большое количество пользователей умилилось от увиденных кадров. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Пожалуйста, оставьте их вместе навсегда. Я люблю вас. Спасибо, что так заботитесь!";

"Я расплакалась. Надеюсь, они проживут долгую жизнь вместе";

"Я так счастлива, что она смогла увидеть и обнять своего сладкого малыша";

"Мама всегда переживает за малыша";

"Лучший ролик встречи, который видел в 2025-м году".

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