Нарешті разом: зустріч мами-собаки з її цуценям у ветклініці завірусилася в мережі (відео)

Власниця собак Гізер зняла кадри зустрічі 4-річної вівчарки Дженни з її цуценям Еросом після чотириденної розлуки. Мить возз'єднання став вірусним в мережі та викликав розчулення користувачів.

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Пані Гізер каже, що не очікували гарних новин від ветеринара через важку хворобу цуценяти до зустрічі в клініці, як це видно на оприлюдненому відео з TikTok.

Ролик з щемкою зустріччю став вірусним — набрав понад 740 тис. переглядів. На кадрах помітно, як ветеринар заносить малого цуценяту до кімнати відвідувачів, де перебувають Дженна та Гізер, а момент їхньої зустрічі й потрапив у ролик.

Власниця собаки розповідає, що у Дженни завчасно народилося шестеро щенят, і лише Ерос вдалося вижити. Після втрати інших п'ятьох, сім'я Гізер намагається врятувати останню собаку з цього виводку.

Згодом в Ероса з’явилися ускладнення — він почав випадково вдихати їжу або рідину, що призводить до запалення легенів. Антибіотики не допомогли, і цуценя довелося терміново госпіталізувати.

"Вона була в кисневому наметі, з крапельницею, годуванням через зонд і сильними антибіотиками. Дженна день і ніч шукала малюка, нюхала його іграшки, ставала дедалі більш пригніченою", — розповідає Гізер журналістам Newsweek.

Після чотирьох днів Дженні дозволили провідати Ероса у ветеринарній лікарні. Гізер каже, що того ранку постійно повторювала Дженні: "Ми побачимо нашого малюка", і собака, здавалося, розуміла її — вона пожвавішала.

"Я розридалася. Це було як сон, що став реальністю", — розповіла власниця собак про ту зустріч.

Наразі цуценя побуде ще кілька днів у ветеринарній лікарні через проблеми Ерос з ковтанням. Хоча деякі ветеринари запропонували евтаназію, вважаючи випадок безнадійним, але фахівець з розладів глотання в університетській клініці дав надію сім'ю Гізер — і саме це врятувало Ерос.

Коли вона зміцніла, їй встановили зонд для годування в стравохід. Тепер її годують чотири рази на день, регулярно змінюють пов’язки, дають антибіотики та знеболювальне. Ерос не можна нічого ковтати через рот, але вона бореться — і прогресує.

Після публікації відео Гізер отримала хвилю підтримки. Люди з усього світу стежать за історією Ерос, бажаючи їй здоров’я.

"Тепер я її сервісна людина. Я маю прокидатися від найменшої зміни дихання і колись — контролювати кожен ковток води чи їжі, який вона зробить", — говорить власниця собак.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео жінки, велика кількість користувачів розчулилася від побачених кадрів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Будь ласка, залиште їх разом назавжди. Я вас люблю. Дякую, що так дбаєте!";

"Я розплакалась. Сподіваюся, вони проживуть довге життя разом";

"Я така щаслива, що вона змогла побачити й обійняти свого солоденького малюка";

"Мама завжди переживає за маля";

"Найкращий ролик зустрічі, який бачив у 2025-ому році".

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