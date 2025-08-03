Женщину не впускали в ночные заведения Парижа: она предупредила туристок о дресс-коде

Туристку из Соединенных Штатов Америки Лейни Такер не впускали в ночные клубы Парижа из-за обуви, которую выбрала женщина для прогулок по французской столице.

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Лейни не взяла с собой обувь на каблуках, которую требовали на входе в ночные заведения, пишет Express.

"Важное замечание для всех девушек, которые приезжают в Париж: мы не попали в несколько клубов прошлой ночью, потому что были в сандалиях. Почти везде нужны каблуки", — рассказала Лейни.

Она уточнила, что получила отказы не в одном, а во многих ночных клубах, однако в конце концов смогла попасть в один клуб, объяснив охраннику, что ее сандалии — от Valentino.

"Честно говоря, я ненавижу себя за это. Отправьте меня прямо в тюрьму", — подчеркнула Лейни.

Пользователи в соцсетях по-разному отреагировали на эту ситуацию: одни считают, что Лейни сама виновата, ведь не подготовилась, другие критикуют устаревшую политику клубов.

"Как француженка, я надеялась, что это дурацкое правило о каблуках в клубах закончилось. Серьезно. Мужчины заходят в клубы в спортивной одежде, а нам приходится ломать ноги на танцплощадке", — написала одна из комментаторов.

Другие пользователи напоминают: ночные клубы требуют не столько высоких каблуков, сколько просто закрытой обуви — это вопрос стиля и безопасности.

Напомним, из-за эпической ошибки студент едва не оказался в Греции вместо Парижа.

Фокус также писал о том, что женщина впервые за 43 года купила мороженое из фургона.