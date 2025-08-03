Жінку не впускали до нічних закладів Парижа: вона попередила туристок про дрес-код

Туристку зі Сполучених Штатів Америки Лейні Такер не впускали до нічних клубів Парижа через взуття, яке обрала жінка для прогулянок французькою столицею.

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Лейні не взяла з собою взуття на підборах, якого вимагали на вході до нічних закладів, пише Express.

"Важливе зауваження для всіх дівчат, які приїжджають до Парижа: ми не потрапили до кількох клубів минулої ночі, бо були в сандалях. Майже скрізь потрібні підбори", — розповіла Лейні.

Вона уточнила, що отримала відмови не в одному, а в багатьох нічних клубах, проте зрештою змогла потрапити в один клуб, пояснивши охоронцю, що її сандалі — від Valentino.

"Чесно кажучи, я ненавиджу себе за це. Відправте мене прямо до в'язниці", — наголосила Лейні.

Дописувачі у соцмережах по-різному відреагували на цю ситуацію: одні вважають, що Лейні сама винна, адже не підготувалася, інші критикують застарілу політику клубів.

"Як француженка, я сподівалася, що це безглузде правило про підбори в клубах закінчилося. Серйозно. Чоловіки заходять до клубів у спортивному одязі, а нам доводиться ламати ноги на танцмайданчику", — написала одна з коментаторок.

Інші користувачі нагадують: нічні клуби вимагають не так високих підборів, як просто закритого взуття — це питання стилю та безпеки.

Нагадаємо, через епічну помилку студент ледве не опинився у Греції замість Парижа.

Фокус також писав про те, що жінка вперше за 43 роки купила морозиво з фургона.