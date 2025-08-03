В Британии на продажу выставлен дом с собственной пушкой (фото)

Дом в Дорсете стоимостью 625 000 фунтов стерлингов предлагает вид на море, садовую пушку и секретные трехуровневые туннели, которые когда-то были частью форта.

Related video

На вершине острова Портленд в Дорсете в Британии на продажу выставлен семейный дом с четырьмя спальнями, обладающий некоторыми уникальными историческими особенностями, пишет портал о недвижимости RightMove.

Этот дом изначально был частью старого форта, поэтому кроме старой пушки, расположенной в конце сада с видом на океан, новый владелец получит в свое распоряжение туннели, когда-то являвшиеся частью оборонительных сооружений.

Туннели тянутся на трех уровнях, а внутри них находятся две большие камеры-комнаты.

Внутри жилище общей площадью 203 квадратных метра ничем не отличается от любого другого семейного дома: большая кухня открытой планировки, уютная гостиная, три ванных комнаты и четыре спальни.

Также недвижимость включает гараж, просторный зимний сад, лужайку, место для прогулок и прекрасный панорамный вид на гавань.

Объект продается за 625 000 фунтов стерлингов, то есть около 26 млн гривен.

Напомним, в небольшом курортном городке Перранпорт на северном побережье графства Корнуолл за 300 000 фунтов стерлингов наличными продается коттедж с могилой в саду.

А во Франции за 318 000 евро продают исторический монастырь XI века с четырьмя спальнями, одной ванной комнатой и собственным лепрозорием, то есть специальной комнатой для прокаженных.