У Британії на продаж виставлено будинок із власною гарматою (фото)

Будинок у Дорсеті вартістю 625 000 фунтів стерлінгів пропонує вид на море, садову гармату і секретні трирівневі тунелі, які колись були частиною форту.

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На вершині острова Портленд у Дорсеті в Британії на продаж виставлено сімейний будинок із чотирма спальнями, що має деякі унікальні історичні особливості, пише портал про нерухомість RightMove.

Цей будинок спочатку був частиною старого форту, тому крім старої гармати, розташованої наприкінці саду з видом на океан, новий власник отримає у своє розпорядження тунелі, які колись були частиною оборонних споруд.

Тунелі тягнуться на трьох рівнях, а всередині них знаходяться дві великі камери-кімнати.

Усередині житло загальною площею 203 квадратних метри нічим не відрізняється від будь-якого іншого сімейного будинку: велика кухня відкритого планування, затишна вітальня, три ванні кімнати і чотири спальні.

Також нерухомість включає гараж, просторий зимовий сад, галявину, місце для прогулянок і прекрасний панорамний вид на гавань.

Об'єкт продається за 625 000 фунтів стерлінгів, тобто близько 26 млн гривень.

Нагадаємо, у невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл за 300 000 фунтів стерлінгів готівкою продається котедж із могилою в саду.

А у Франції за 318 000 євро продають історичний монастир XI століття з чотирма спальнями, однією ванною кімнатою і власним лепрозорієм, тобто спеціальною кімнатою для прокажених.