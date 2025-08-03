В Киеве продают котика по цене иномарки (фото)

Объявление о продаже кота-британца окраса "золотая шиншилла" появилось на популярном сайте онлайн-продаж. Стоит кот 6 тысяч евро (около 290 тысяч гривен).

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В объявлении сказано, что на фото коту 11 месяцев и он уже отправился в новый дом. Стоит кот окраса "золотая шиншилла", как подержанная иномарка – 6000 евро, сказано в объявлении.

Но желающие могут приобрести таких же котят, причем по всему миру.

Котик за 290 тысяч гривен продается в Киеве Фото: OLX

Интересно, но в британской породе кошек существует более 200 видов окрасов, в том числе золотая шиншилла.

Этот окрас является одним из самых ярких и уникальных разновидностей британских кошек. Шерсть этих кошек покрыта затемнениями — у каждой шерстинки кончики окрашены основной цвет, а прикорневая часть красивого абрикосового тона.

Котик за 290 тысяч гривен продается в Киеве Фото: OLX

Такой окрас формирует группа генов, а внешне окрас напоминает мех шиншилл.

Первые британские кошки золотого окраса были выведены в Великобритании, зарегистрированы в 1882-1884 годах, после чего еще долгое время окрас не был признан фелинологами, пока не обрел стойкие стандарты.

Он появился, когда кота-британца скрестили с персидским котом "золотого" окраса. В результате было получено первое потомство так называемых британских золотых шиншилл. Порода и окрас проходили жесткий отбор, прежде чем устоялся данный окрас в стандартах породы.

В целом коты этой породы – типичные "британцы" с круглой головой, "щечками" и глазами глубокого зеленого цвета.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, почему коты не любят купаться.

А в лесах Таиланда удалось поймать в объектив фотоловушки чрезвычайно редкую азиатскую золотую кошку. О поведении этих животных все еще известно совсем немного, так как они считаются самыми редкими кошками во всей Азии.