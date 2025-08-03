У Києві продають котика за ціною іномарки (фото)

Оголошення про продаж кота-британця забарвлення "золота шиншила" з'явилося на популярному сайті онлайн-продажів. Коштує кіт 6 тисяч євро (близько 290 тисяч гривень).

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В оголошенні сказано, що на фото коту 11 місяців і він уже вирушив у новий дім. Коштує кіт забарвлення "золота шиншила", як уживана іномарка — 6000 євро, йдеться в оголошенні.

Але охочі можуть придбати таких самих кошенят, причому по всьому світу.

Котик за 290 тисяч гривень продається в Києві Фото: OLX

Цікаво, але в британській породі кішок існує понад 200 видів забарвлень, зокрема золота шиншила.

Це забарвлення є одним з найяскравіших і унікальних різновидів британських кішок. Шерсть цих кішок вкрита затемненнями — у кожної шерстинки кінчики пофарбовані в основний колір, а прикоренева частина красивого абрикосового тону.

Котик за 290 тисяч гривень продається в Києві Фото: OLX

Таке забарвлення формує група генів, а зовні забарвлення нагадує хутро шиншил.

Перші британські кішки золотого забарвлення були виведені у Великобританії, зареєстровані в 1882-1884 роках, після чого ще тривалий час забарвлення не визнали фелінологи, поки воно не набуло стійких стандартів.

Він з'явився, коли кота-британця схрестили з перським котом "золотого" забарвлення. У результаті було отримано перше потомство так званих британських золотих шиншил. Порода і забарвлення проходили жорсткий відбір, перш ніж устоялося це забарвлення в стандартах породи.

Загалом коти цієї породи — типові "британці" з круглою головою, "щічками" та очима глибокого зеленого кольору.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, чому коти не люблять купатися.

А в лісах Таїланду вдалося зловити в об'єктив фотопастки надзвичайно рідкісну азіатську золоту кішку. Про поведінку цих тварин все ще відомо зовсім небагато, оскільки вони вважаються найрідкіснішими кішками у всій Азії.