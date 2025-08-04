Котика игнорировали и отказывались забирать из приюта: одна женщина решила рискнуть (видео)

Жительница США Аланна приютила котика из приюта — ее внимание привлек пушистый, которого называли "непригодным к адаптации" из-за поведения. Но женщина решила не сдаваться и попыталась найти взаимопонимание с четвероногим.

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Историю приюта животного из приюта американка рассказала на ролике в Tiktok.

Видео стало популярным в сети, набрав более 430 тыс. просмотров. На кадрах можно увидеть моменты от первого общения и адаптации владелицы к котику Красти к жизни в доме женщины.

Аланна вспоминает, что когда впервые увидела Красти, то он не гулял по приюту, как другие котики. Животное было одиноким, сидело в своей клетке и не хотело выходить.

"Все остальные коты свободно гуляли по приюту, а Красти сидел один в клетке. Грустный, измученный, с теми жуткими черными глазами. Казалось, он полностью сдался. Я знала, что не могу оставить его там", — рассказала 30-летняя американка изданию Newsweek.

Ветеринары рассказали Аланне, что в приюте его признали "непригодным к усыновлению", но женщина решила во что бы то ни стало найти взаимопонимание с пушистым: она приходила почти каждый день, коммуницировала с Красти, и в конце концов уговорила приют забрать четвероногого к себе.

Одной из причин плохого настроения и здоровья кота была хроническая форма кошачьего герпесвируса (FHV). Это очень заразная болезнь, которая вызывает чихание, выделения из носа, воспаление глаз и потерю аппетита.

"Он даже перестал себя вылизывать. Просто лежал неподвижно, не реагируя на свет. Это мне разбивало сердце от увиденного", — вспоминает Аланна.

Работники приюта научили ее, как давать Красти лекарства, и она наконец забрала его домой. Именно там его жизнь кардинально изменилась.

"Уже в первую ночь он заснул у меня на груди — и с тех пор это его любимое место. Он — кот-липучка, счастлив, когда сидит у меня на коленях или долго принимает ванну. А это особенно трогательно, потому что когда-то он даже не мылся", — рассказывает американка.

Сейчас этот рыже-белый кот выглядит совсем иначе, чем сломанный и измученный котик из приюта. Женщина рассказывает, что между ними сразу возникла особая связь, будто он сразу понял, что теперь в безопасности.

"Я поделилась его историей, чтобы поощрить людей усыновлять возрастных животных с особыми потребностями. Есть что-то магическое в том, чтобы видеть, как душа возвращается к жизни. Надеюсь, это вдохновит кого-то дать шанс коту, как Красти", — говорит американка.

А вскоре жизнь Красти станет еще интереснее — Аланна планирует зимнее путешествие. Женщина планирует взять Красти и еще двух своих котов, чтобы сбежать от холода в Нью-Джерси.

"Он заслужил спокойную жизнь. И теперь увидит страну, уютно устроившись на заднем сиденье, конечно", — улыбается она.

Реакция соцсетей

В комментариях к роликам Аланны, многие пользователи откликнулись на историю Красти. Многие юзеры благодарили женщину за то, что она дала шанс котику, от которого все отказались.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Я так рада, что он теперь любимый навсегда";

"Какой же он милый и храбрый. Спасибо, что дали ему шанс на нормальную жизнь";

"Он столько пережил, что наконец-то получил семью. Я растрогана";

"Спасибо вам, что приняли Красти в свой дом. Он — замечательный кот".

Ранее Фокус рассказывал о реакции мужчины после 750 дней разлуки со своим псом. Мужчина вынужден был отправить любимую собаку в приют после начала лечения рака.

Впоследствии стало известно, как коты в приюте отреагировали на голос владелицы. Увиденное на камере наблюдения вызвало у женщины радость, а реакцией пушистых были восхищены пользователи сети.