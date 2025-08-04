Котика ігнорували та відмовлялися забирати з притулку: одна жінка вирішила ризикнути (відео)

Мешканка США Аланна прихистила котика з притулку — її увагу привернув пухнастий, якого називали "непридатним до адаптації" через поведінку. Та жінка вирішила не здаватися та спробувала знайти порозуміння з чотирилапим.

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Історію прихистку тварини з притулку американка розповіла на ролику в Tiktok.

Відео стало популярним в мережі, набравши понад 430 тис. переглядів. На кадрах можна побачити моменти від першого спілкування й адаптації власниці до котика Красті до життя в помешканні жінки.

Аланна згадує, що коли вперше побачила Красті, то він не гуляв притулком, як інші котики. Тварина була самотньою, сиділа у своїй клітці та не хотіла виходити.

"Всі інші коти вільно гуляли притулком, а Красті сидів один у клітці. Сумний, змучений, із тими моторошними чорними очима. Здавалося, він повністю здався. Я знала, що не можу залишити його там", — розповіла 30-річна американка виданню Newsweek.

Ветеринари розповіли Аланні, що в притулку його визнали "непридатним до всиновлення", але жінка вирішила будь-що знайти порозуміння з пухнастим: вона приходила майже щодня, комунікувала з Красті, і зрештою вмовила притулок забрати чотирилапого до себе.

Однією з причин поганого настрою та здоров'я кота була хронічна форма котячого герпесвірусу (FHV). Це дуже заразна хвороба, яка викликає чхання, виділення з носа, запалення очей і втрату апетиту.

"Він навіть перестав себе вилизувати. Просто лежав нерухомо, не реагуючи на світ. Це мені розбивало серце від побаченого", — згадує Аланна.

Працівники притулку навчили її, як давати Красті ліки, і вона нарешті забрала його додому. Саме там його життя кардинально змінилось.

"Вже першої ночі він заснув у мене на грудях — і з того часу це його улюблене місце. Він — кіт-липучка, щасливий, коли сидить у мене на колінах або довго приймає ванну. А це особливо зворушливо, бо колись він навіть не мився", — розповідає американка.

Наразі цей рудо-білий кіт виглядає зовсім інакше, ніж зламаний та змучений котик з притулку. Жінка розповідає, що між ними одразу виник особливий зв’язок, ніби він одразу зрозумів, що тепер у безпеці.

"Я поділилася його історією, щоб заохотити людей всиновлювати вікових тварин з особливими потребами. Є щось магічне в тому, щоб бачити, як душа повертається до життя. Сподіваюся, це надихне когось дати шанс котові, як Красті", — говорить американка.

А незабаром життя Красті стане ще цікавішим — Аланна планує зимову подорож. Жінка планує взяти Красті та ще двох своїх котів, щоб втекти від холоду в Нью-Джерсі.

"Він заслужив на спокійне життя. І тепер побачить країну, затишно вмостившись на задньому сидінні, звісно", — усміхається вона.

Реакція соцмереж

У коментарях до роликів Аланни, багато користувачів відгукнулися на історію Красті. Багато юзерів дякували жінці за те, що вона дала шанс котикові, від якого всі відмовилися.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Я така рада, що він тепер коханий назавжди";

"Який же він милий і хоробрий. Дякую, що дали йому шанс на нормальне життя";

"Він стільки пережив, що нарешті отримав родину. Я розчулена";

"Дякую вам, що прийняли Красті до свого дому. Він — чудовий кіт".

Раніше Фокус розповідав про реакцію чоловіка після 750 днів розлуки зі своїм псом. Чоловік змушений був відправити улюблену собаку до притулку після початку лікування раку.

Згодом стало відомо, як коти в притулку відреагували на голос власниці. Побачене на камері спостереження викликало в жінки радість, а реакцією пухнастих були захоплені користувачі мережі.