"Время летит быстро": женщина показала, как за 11 лет менялись муж с дочерью (видео)

Автор фотографий признается, что плачет и радуется от этих кадров. Впервые женщина начала с этого ракурса фотографировать мужа и дочь в 2014 году.

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Женщина говорит, что начала фотографировать мужа и дочь с первого года ее жизни, говорится в заметке на одном из форумов Reddit.

Ролик с фотографиями стал популярным, набрав 19 тыс. реакций. На первых кадрах — совсем маленькая девочка, которая крепко держит отца за руку, чтобы не потерять равновесие. А на последних — эта же девочка, уже почти подросток, идет рядом с папой, ее рука до сих пор в его, но голова уже почти на уровне его плеча.

"С 2014 года я фотографирую мужа с дочерью с этого ракурса. Теперь смотрю на монтаж и одновременно улыбаюсь и плачу", — рассказала автор поста Newsweek.

Женщина рассказывает, что первое фото было просто случайным кадром. Впоследствии она заметила, как часто они идут, держась за руки.

"Это казалось особенным, поэтому я продолжила фиксировать эти моменты. Это было импульсивное решение. Я когда-то уже публиковала коллаж на r/awww семь лет назад и поняла, что это хороший способ обозначить прогресс нашего маленького фотопроекта. Видимо, это был мой способ поделиться обновлением", — говорит автор сообщения, добавив, что идея монтажа возникла неожиданно.

Она призналась, что реакция людей в интернете была очень трогательной и напомнила другим, насколько быстро летит время.

"Это просто потрясающе — видеть, как быстро все проходит. Когда-то она только училась ходить и держалась за папу, а теперь уже выше меня. Когда видишь эти моменты один за другим, трудно сдержать эмоции — я горжусь тем, как она растет и становится самостоятельной личностью, но в то же время скучаю по временам, когда она была совсем крошечной, и ей нужны были мы с папой буквально во всем. Это такая смесь гордости и ностальгии", — добавила женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту автора, большинство пользователей начали делиться своими историями о быстротечности детства и старения родителей. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Время летит, правда же? Только моргнешь — и уже десять лет прошло", — написал один пользователь.

"Это видео полно любви и воспоминаний, это чувствуется";

"А я ее уже ждал увидеть в свадебном платье, но еще рано";

"Это — замечательные кадры. Я в слезах";

"Как быстро растут наши дети".

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