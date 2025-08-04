"Час летить швидко": жінка показала, як за 11 років змінювалися чоловік з дочкою (відео)

Авторка світлин зізнається, що плаче та тішиться від цих кадрів. Вперше жінка почала з цього ракурсу фотографувати чоловіка та доньку у 2014 році.

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Жінка говорить, що почала фотографувати чоловіка та дочку з першого року її життя, йдеться в дописі на одному з форумів Reddit.

Ролик зі світлинами став популярним, набравши 19 тис. реакцій. На перших кадрах — зовсім маленька дівчинка, яка міцно тримає батька за руку, щоб не втратити рівновагу. А на останніх — ця ж дівчинка, вже майже підліток, іде поруч із татом, її рука досі в його, але голова вже майже на рівні його плеча.

"З 2014 року я фотографую чоловіка з донькою з цього ракурсу. Тепер дивлюсь на монтаж і водночас посміхаюся та плачу", — розповіла авторка посту Newsweek.

Жінка розповідає, що перше фото було просто випадковим кадром. Згодом вона помітила, як часто вони йдуть, тримаючись за руки.

"Це здавалося особливим, тому я продовжила фіксувати ці моменти. Це було імпульсивне рішення. Я колись вже публікувала колаж на r/awww сім років тому і зрозуміла, що це гарний спосіб позначити прогрес нашого маленького фотопроєкту. Мабуть, це був мій спосіб поділитися оновленням", — каже авторка допису, додавши, що ідея монтажу виникла несподівано.

Вона зізналась, що реакція людей в інтернеті була дуже зворушливою й нагадала іншим, наскільки швидко летить час.

"Це просто приголомшливо — бачити, як швидко все минає. Колись вона тільки вчилася ходити й трималась за тата, а тепер уже вища за мене. Коли бачиш ці моменти один за одним, важко стримати емоції — я пишаюсь тим, як вона росте й стає самостійною особистістю, але водночас сумую за часами, коли вона була зовсім крихітною, і їй потрібні були ми з татом буквально в усьому. Це така суміш гордості та ностальгії", — додала жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту авторки, більшість юзерів почали ділитись своїми історіями про швидкоплинність дитинства і старіння батьків. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Час летить, правда ж? Тільки кліпнеш — і вже десять років минуло", — написав один користувач.

"Це відео сповнене любові та спогадів, це відчувається";

"А я її вже чекав побачити в весільній сукні, але ще рано";

"Це — чудові кадри. Я в сльозах";

"Як швидко ростуть наші діти".

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