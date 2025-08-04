Клиентка пришла на помощь мастеру педикюра: кадры с процедуры стали вирусными (видео)

Одна женщина пришла на сеанс педикюра к специалистке, а во время процедуры мастеру мешала длинная прядь волос и очки, которые спадали. Клиентка решила помочь женщине, чем вызвала смех у специалиста и пользователей сети.

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Специалистка по педикюру не сдержалась от "помощи" клиентки и громко засмеялась, как это видно на видео с одного из форумов в Reddit.

Сообщение женщины с процедуры стало популярным на платформе — набрало более 10 тыс. реакций и сотни комментариев. На видео видно, как мастер педикюра проводит процедуру для клиентки, однако столкнулась с рядом неудобств.

Специалистке во время работы с ногтями мешали прядь волос и очки, которые начали спадать. Когда женщина увидела неудобства мастера, то решила ей помочь — она второй ногой аккуратно схватила прядь и заложила ее за ухо специалиста.

Когда женщина не ожидала такого действия от клиентки, которая сложилась, то дальше произошла еще более комичная ситуация — увидев спадающие очки, дама в кресле аккуратно подправила их на лице специалистки. После этого мастер уже не смогла сдержаться, и дальше на видео видно, как женщина начинает смеяться после этого.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Сама автор поста дополнительной информации о курьезном случае не сообщала.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, пользователи активно начали обсуждать курьезную ситуацию, которая многих рассмешила. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Когда мастер — твой лучший друг";

"Лол, это просто дико смешно!";

"Она очаровала ее своими ногами";

"Флирт стоит педикюра";

"Она так проявила внимание к мастеру. Надеюсь, у них все завершится свиданием".

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