Клієнтка прийшла на допомогу майстрині педикюру: кадри з процедури стали вірусними (відео)

Одна жінка завітала на сеанс педикюру до спеціалістки, а під час процедури майстрині заважало довге пасмо волосся та окуляри, які спадали. Клієнтка вирішила допомогти жінці, чим викликала сміх у фахівця та користувачів мережі.

Related video

Спеціалістка з педикюру не стрималася від "допомоги" клієнтки та гучно засміялася, як це видно на відео з одного з форумів у Reddit.

Допис жінки з процедури став популярним на платформі — набрав понад 10 тис. реакцій та сотні коментарів. На відео видно, як майстриня педикюру проводить процедуру для клієнтки, однак зіткнулася з низкою незручностей.

Спеціалістці під час роботи з нігтями заважали пасмо волосся та окуляри, які почали спадали. Коли жінка побачила незручності майстрині, то вирішила їй допомогти — вона другою ногою акуратно вхопила пасмо та заклала його за вухо фахівця.

Коли жінка не очікувала такої дії від клієнтки, яка склалася, то далі сталася ще комічніша ситуація — побачивши окуляри, які спадають, пані в кріслі акуратно підправила їх на обличчі спеціалістки. Після того майстриня вже не змогла стриматися, і далі на відео видно, як жінка починає сміятися після цього.

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Сама авторка посту додаткової інформації про курйозний випадок не повідомляла.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, користувачі активно почали обговорювати курйозну ситуацію, яка багатьох розсмішила. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Коли майстер — твій найкращий друг";

"Лол, це просто дико смішно!";

"Вона зачарувала її своїми ногами";

"Флірт вартий педикюру";

"Вона так проявила увагу до майстрині. Сподіваюся, у них все завершиться побаченням".

Раніше Фокус повідомляв, як жінка зупинила старіння без дорогих процедур. Відома блогерка дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Згодом стало відомо, що моделі з "найбільшими губами" у світі зробили тривожний прогноз. Болгарка Андреа Іванова витратила тисячі доларів на процедуру, та лікарі кажуть про небезпеку для її здоров'я.