Краса з ризиком: жінці з "найбільшими губами" у світі зробили тривожний прогноз (фото)

27-річна Андреа Іванова з Болгарії, яка витратила близько 20 тисяч фунтів стерлінгів на збільшення губ, може зіткнутися з небезпечними наслідками через екстремальні косметичні процедури. Лікарі застерігають: у разі ускладнень існує ризик некрозу – відмирання тканин через погане кровопостачання.

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Як повідомляє The Mirror, Іванова, яка називає себе володаркою "найбільших губ у світі", останніми роками активно змінювала свою зовнішність. Починаючи з 2018 року, вона пройшла десятки процедур, включаючи ін'єкції філерів у губи, підборіддя, щелепу та вилиці. Її трансформація привернула увагу в соціальних мережах, де вона ділиться фото свого перевтілення.

За словами Андреа, вона свідомо обрала шлях радикальних змін. "Мені подобається перебільшений стиль – великі губи, яскравий макіяж, багато філерів. Природна краса здається мені нудною", – пояснила вона.

Одного разу, за її словами, вона перенесла шість процедур за день – на що її звичайний лікар відмовився погодитись з міркувань безпеки. Проте жінка знайшла клініку в Німеччині, яка взялася за це. Після втручання вона відчула біль у щелепі та підборідді, дискомфорт у вилицях і труднощі з мімікою. Водночас Андреа наголосила, що біль був терпимим, а губи не викликали проблем.

"Чим більше філера – тим менше болить ця ділянка", – стверджувала вона. Попри набряки та синці, жінка залишилася задоволеною результатом і заявила, що не планує зупинятися.

Однак, за даними The Mirror, лікар-естет Леонард Йосипович розкритикував підхід, зазначивши, що втручання перейшло межі естетики. "Це вже не просто покращення зовнішності – це крайня форма модифікації тіла", – сказав він.

На його думку, подібні експерименти можуть призвести до серйозних ускладнень: "Повторне надмірне введення філерів у губи та інші зони обличчя може викликати затикання судин, некроз, постійні дефекти або навіть втрату зору".

Фото: Фокус

Доктор Йосипович підкреслив: "Естетична медицина повинна допомагати людям почуватися краще, а не загрожувати їхньому здоров’ю. Коли лікарі йдуть на подібні кроки, це свідчить про відсутність належного клінічного контролю".

Попри критику, Андреа продовжує захищати свій вибір. "Це моя естетика, і я не бачу нічого поганого в тому, щоб мати інший вигляд. Це робить мене щасливою", – зазначила вона, додавши, що планує надалі поєднувати кілька процедур за один день.

Нагадаємо, некроз – це важкий стан, при якому відмирають тканини через погане кровопостачання. За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, він може виникати внаслідок травм, хімічного впливу або ін’єкцій і становити загрозу життю.

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