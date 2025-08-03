Красота с риском: женщине с "самыми большими губами" в мире сделали тревожный прогноз (фото)

27-летняя Андреа Иванова из Болгарии, которая потратила около 20 тысяч фунтов стерлингов на увеличение губ, может столкнуться с опасными последствиями из-за экстремальных косметических процедур. Врачи предостерегают: в случае осложнений существует риск некроза — отмирания тканей из-за плохого кровоснабжения.

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Как сообщает The Mirror, Иванова, которая называет себя обладательницей "самых больших губ в мире", в последние годы активно меняла свою внешность. Начиная с 2018 года, она прошла десятки процедур, включая инъекции филлеров в губы, подбородок, челюсть и скулы. Ее трансформация привлекла внимание в социальных сетях, где она делится фото своего перевоплощения.

По словам Андреа, она сознательно выбрала путь радикальных изменений. "Мне нравится преувеличенный стиль — большие губы, яркий макияж, много филлеров. Естественная красота кажется мне скучной", — объяснила она.

Однажды, по ее словам, она перенесла шесть процедур за день — на что ее обычный врач отказался согласиться из соображений безопасности. Однако женщина нашла клинику в Германии, которая взялась за это. После вмешательства она почувствовала боль в челюсти и подбородке, дискомфорт в скулах и трудности с мимикой. В то же время Андреа отметила, что боль была терпимой, а губы не вызывали проблем.

"Чем больше филлера — тем меньше болит этот участок", — утверждала она. Несмотря на отеки и синяки, женщина осталась довольна результатом и заявила, что не планирует останавливаться.

Однако, по данным The Mirror, врач-эстет Леонард Иосифович раскритиковал подход, отметив, что вмешательство перешло границы эстетики. "Это уже не просто улучшение внешности — это крайняя форма модификации тела", — сказал он.

По его мнению, подобные эксперименты могут привести к серьезным осложнениям: "Повторное чрезмерное введение филлеров в губы и другие зоны лица может вызвать затекание сосудов, некроз, постоянные дефекты или даже потерю зрения".

Фото: Фокус

Доктор Иосифович подчеркнул: "Эстетическая медицина должна помогать людям чувствовать себя лучше, а не угрожать их здоровью. Когда врачи идут на подобные шаги, это свидетельствует об отсутствии надлежащего клинического контроля".

Несмотря на критику, Андреа продолжает защищать свой выбор. "Это моя эстетика, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы выглядеть по-другому. Это делает меня счастливой", — отметила она, добавив, что планирует в дальнейшем сочетать несколько процедур за один день.

Напомним, некроз — это тяжелое состояние, при котором отмирают ткани из-за плохого кровоснабжения. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, он может возникать в результате травм, химического воздействия или инъекций и представлять угрозу жизни.

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