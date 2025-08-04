Сердце не обманешь: женщина ненавидела одноклассника, но годы спустя вышла замуж за него (фото)

Жительница Индии Аанчал Рават училась вместе в школе с одним одноклассником, с которым не ладила. Но 15 лет спустя она познакомилась с интересным мужчиной в приложении для знакомств, и оказалось, что это — тот самый парень.

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Госпожа Рават говорит, что тогда она откровенно ненавидела его, но потом — он стал ее избранником, говорится в посте женщины на X.

Сообщение с историей Аанчал стало вирусным — набрало более 1,8 млн просмотров и более 1,5 тыс. комментариев. К твиту она прикрепила старое классное фото и снимок со свадьбы, показав, насколько полноценным оказался этот "полный оборот судьбы".

Индианка рассказывает, что она была той девушкой, которая не хотела дружить с парнями. А потом у нее произошла история, которая навсегда изменила ее жизнь.

"Один застенчивый и заученный парень пытался угостить меня обедом — добрый жест, который я восприняла не очень тепло. Я случайно разбила его любимый ланч-бокс с Покемонами", — вспоминает женщина и добавляет, что едва не довела его до слез, а потом вообще не разговаривала.

15 лет назад Аанчал зарегистрировалась в популярном в Индии приложении Jeevansathi. Когда она нашла страницу одного парня, то написал ей следующее сообщение: "Ты когда-нибудь купишь мне новый ланч-бокс?". Тогда она поняла, что это — ее одноклассник, которому она сломала его емкость для обедов, а потому решила сходить на свидание с ним.

"В школе мы так и не стали друзьями, зато теперь мы женаты", — пишет индианка.

Реакция соцсетей

Пост собрал тысячи лайков, репостов и комментариев, а пользователи не сдерживали ни восторга, ни шуток. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Вот такая история любви иногда приходит в фантазиях";

"Он вспомнил! Надеюсь, ты больше не будешь разбивать ланч-боксы. Желаю вам совместных трапез и воспоминаний";

"Он помнит ланч-бокс, но не злость. Это и есть любовь";

"Самое милое, что я сегодня видел в ленте".

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