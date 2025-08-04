Серце не обманеш: жінка ненавиділа однокласника, та роки потому вийшла заміж за нього (фото)

Мешканка Індії Аанчал Рават вчилася в разом у школі з одним однокласником, з яким не ладнала. Та 15 років потому вона познайомилася з цікавим чоловіком у додатку для знайомств, і виявилося, що це — той самий хлопець.

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Пані Рават каже, що тоді вона відверто ненавиділа його, але потім — він став її обранцем, йдеться в пості жінки на X.

Допис з історією Аанчал став вірусним — набрав понад 1,8 млн переглядів і понад 1,5 тис. коментарів. До твіту вона прикріпила старе класне фото та знімок з весілля, показавши, наскільки повноцінним виявився цей "повний оберт долі".

Індійка розповідає, що вона була тією дівчиною, яка не хотіла дружити з хлопцями. А потім у неї сталася історія, яка назавжди змінила її життя.

"Один сором’язливий та заучкуватий хлопець намагався пригостити мене обідом — добрий жест, який я сприйняла не дуже тепло. Я випадково розбила його улюблений ланч-бокс із Покемонами", — згадує жінка та додає, що ледве не довела його до сліз, а потім взагалі не розмовляла.

15 років тому Аанчал зареєструвалася в популярному в Індії додатку Jeevansathi. Коли вона знайшла сторінку одного хлопця, то написав їй наступне повідомлення: "Ти колись купиш мені новий ланч-бокс?". Тоді вона зрозуміла, що це — її однокласник, якому вона зламала його ємність для обідів, а тому вирішила сходити на побачення з ним.

"У школі ми так і не стали друзями, зате тепер ми одружені", — пише індійка.

Реакція соцмереж

Пост зібрав тисячі вподобань, репостів і коментарів, а користувачі не стримували ані захвату, ані жартів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Ось така історія кохання іноді приходить у фантазіях";

"Він згадав! Сподіваюся, ти більше не розбиватимеш ланч-бокси. Бажаю вам спільних трапез і спогадів";

"Він пам’ятає ланч-бокс, але не злість. Оце і є любов";

"Наймиліше, що я сьогодні бачив у стрічці".

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