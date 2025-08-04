"В прекрасном состоянии": блогеры провели рейд и нашли кучу электроники в мусорных баках (видео)

Двое известных британских блогеров, известных как "Пара мусорщиков" (Couple of Dumpsters) показали, что чаще всего они находят во время рейдов по помойкам. Они рассказывают, что им приходится видеть много "новых вещей", которые после небольшого ремонта можно вернуть в строй.

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Свой новый визит к помойкам британцы решили показать блогеру-путешественнику Джо Джонсону, который выложил соответствующее видео на Youtube.

Один из участников пары отметил, что, кроме ужасной расточительности, есть еще один нюанс. Они часто видят, как люди выбрасывают электронику, что является "не совсем законным".

Среди находок были электрическая мухобойка, новые кулинарные книги, десятки пачек чипсов. А во втором контейнере — игровую приставку Xbox 360 с огромной коллекцией дисков, геймпады, жесткие диски, кабели и носители.

Пара рассказала, что все пригодные вещи они чистят, ремонтируют (если нужно), а затем либо жертвуют на благотворительность, либо продают для сбора средств. Британцы говорят, что даже работающие холодильники, стиральные машины и телевизоры регулярно оказываются на заднем дворе магазинов, готовясь к утилизации. У себя дома они имеют плоский телевизор, который кто-то выбросил только из-за одной мелкой неисправности.

"Мы находим много "прибыльных" баков, но держим их места в секрете. Видео есть на нашем канале, но локации — нет. Но обычно мы находим вещи, когда люди их ломают или портят и просто выбрасывают. И это часто просто демонстрационные образцы, которые могли бы еще служить людям", — говорят блогеры.

Один из участников сообщества даже снял на видео, как работники магазина игрушек намеренно уничтожают витринные образцы, прежде чем выбросить их в мусор. Несмотря на заявления многих компаний о том, что они жертвуют непригодный к продаже товар на благотворительность, дайверы считают это ложью.

"Многим людям не нравится то, что мы делаем, но мы спасаем планету. Каждая вещь, которую мы достали из мусорника — это одна вещь меньше на свалке", — добавляют блогеры.

Ранее Фокус сообщал, как женщина наткнулась в мусорнике на солидные деньги. Она не растерялась и сообщила о находке в полицию.

Впоследствии стало известно, как туристы обнаружили кучи мусора вблизи одного из чудес света. Кадры с местами возле известной туристической достопримечательности вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях.