"В чудовому стані": блогери провели рейд і знайшли купу електроніки в сміттєвих баках (відео)

Двоє відомих британських блогерів, відомих як "Пара сміттярів" (Couple of Dumpsters) показали, що найчастіше вони знаходять під час рейдів смітниками. Вони розповідають, що їм доводиться бачити багато "нових речей", які після невеликого ремонту можна повернути до ладу.

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Свій новий візит до смітників британці вирішили показати блогеру-мандрівнику Джо Джонсону, який виклав відповідне відео на Youtube.

Один з учасників пари зазначив, що, окрім жахливої марнотратності, є ще один нюанс. Вони часто бачать, як люди викидають електроніку, що є "не зовсім законним".

Серед знахідок були електрична мухобійка, нові кулінарні книги, десятки пачок чипсів. А в другому контейнері — ігрову приставку Xbox 360 з величезною колекцією дисків, геймпади, жорсткі диски, кабелі та носії.

Пара розповіла, що всі придатні речі вони чистять, ремонтують (якщо потрібно), а потім або жертвують на благодійність, або продають для збору коштів. Британці кажуть, що навіть працюючі холодильники, пральні машини та телевізори регулярно опиняються на задньому дворі магазинів, готуючись до утилізації. У себе вдома вони мають плоский телевізор, який хтось викинув лише через одну дрібну несправність.

"Ми знаходимо багато "прибуткових" баків, але тримаємо їхні місця в секреті. Відео є на нашому каналі, але локації — ні. Але зазвичай ми знаходимо речі, коли люди їх ламають або псують і просто викидають. І це часто просто демонстраційні зразки, які могли б ще служити людям", — кажуть блогери.

Один з учасників спільноти навіть зафільмував, як працівники магазину іграшок навмисно знищують вітринні зразки, перш ніж викинути їх у сміття. Попри заяви багатьох компаній про те, що вони жертвують непридатний до продажу товар на благодійність, дайвери вважають це брехнею.

"Багатьом людям не подобається те, що ми робимо, але ми рятуємо планету. Кожна річ, яку ми дістали зі смітника — це одна річ менше на сміттєзвалищі", — додають блогери.

Раніше Фокус повідомляв, як жінка натрапила в смітнику на солідні гроші. Вона не розгубилася і повідомила про знахідку в поліцію.

Згодом стало відомо, як туристи виявили купи сміття поблизу одного з чудес світу. Кадри з місцинами біля відомої туристичної пам'ятки викликали жваву дискусію в соціальних мережах.