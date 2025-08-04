После пожара в доме женщины уцелел только один предмет: что это было (видео)

Британка Хилари Кенч поехала в отпуск во Францию, как внезапно ей сообщили о пожаре в доме. Когда женщина вернулась домой, то на месте сгоревшего подворья осталась одна вещь, которую огонь так и не задел.

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Она говорит, что последствия пожара обойдутся для нее в серьезную сумму средств, показав результаты возгорания своего дома на видео в Tiktok.

Ролик со сгоревшим двором стал популярным в сети — его посмотрели более 100 тыс. пользователей. Госпожа Кенч рассказывает, что срочно вернулась из отпуска и обнаружила, что ее дом полностью сгорел,

"В моем доме произошел значительный пожар, пока была во Франции. Получила звонок: "Ваш дом горит"", — рассказала Хилари.

Она призналась, что сначала не осознала масштабов катастрофы, пока не увидела все собственными глазами. Ее двухэтажный дом практически уничтожен, крыша сгорела, а окна забиты досками. Теперь женщине придется пройти длительный путь восстановления дома.

"Я — владелица дома, застрахована. Пожар произошел случайно, не из-за электричества", — отметила она, добавив, что эксперты-криминалисты уже обследовали место и подтвердили, что это была бытовая случайность.

Когда Хилари обследовала свой дом, то обнаружила, что практически вся кухня покрыта сажей, но одна вещь уцелела полностью.

"Иронично, но мои дрова для камина остались целыми", — заметила она в комнате, которая выглядит как после взрыва.

На втором этаже ситуация еще хуже — огонь ворвался в помещение через верхние окна. Однако даже там выжили некоторые цветы на подоконнике, фото за стеклом и "странные безделушки".

"Это просто безумие — что уцелели дрова, но ничего другого", — подытожила она.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи посочувствовали потере госпожи Кенч относительно ее дома. Многие юзеры поделились своими историями, а больше всего подписчики поддержали следующие реплики:

"Начни вспоминать и записывать все, что было в доме. Каждую подушку, каждый нож, ручку, вилку — с детальным описанием. Это потребуется для страховки";

"У меня так сгорел дом в 2011-м. Если бы не страхование, то не знаю, что делал бы";

"Жаль, что так произошло. Надеюсь, у вас все будет хорошо";

"У моих родственников тоже из-за замыкания проводки сгорел дом. Им пришлось несколько лет доказывать, что дело явно в некачественной изоляции через суд";

"Все сгорело, тогда как дрова — вот здесь, даже нисколько не обожжены. Мистика какая-то".

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