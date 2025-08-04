Після пожежі в будинку жінки вцілів лише один предмет: що це було (відео)

Британка Гіларі Кенч поїхала у відпустку до Франції, як раптово їй повідомили про пожежу в будинку. Коли жінка повернулася додому, то на місці згорілого обійстя лишилася одна річ, якого вогонь так і не зачепив.

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Вона каже, що наслідки пожежі обійдуться для неї в серйозну суму коштів, показавши результати займання свого будинку на відео в Tiktok.

Ролик зі згорілим обійстям став популярним у мережі — його переглянули понад 100 тис. користувачів. Пані Кенч розповідає, що терміново повернулась із відпустки й виявила, що її будинок повністю згорів,

"В моєму домі сталася значна пожежа, поки була у Франції. Отримала дзвінок: "Ваш будинок горить"", — розповіла Гіларі.

Вона зізналась, що спершу не усвідомила масштабів катастрофи, допоки не побачила все на власні очі. Її двоповерховий дім практично знищено, дах згорів, а вікна забиті дошками. Тепер жінці доведеться пройти тривалий шлях відновлення будинку.

"Я — власниця будинку, застрахована. Пожежа сталася випадково, не через електрику", — зазначила вона, додавши, що експерти-криміналісти вже обстежили місце і підтвердили, що це була побутова випадковість.

Коли Гіларі обстежувала свій дім, то виявила, що практично вся кухня вкрита сажею, але одна річ вціліла повністю.

"Іронічно, але мої дрова для каміна залишились цілими", — зауважила вона в кімнаті, яка виглядає як після вибуху.

На другому поверсі ситуація ще гірша — вогонь увірвався у приміщення через верхні вікна. Проте навіть там вижили деякі квіти на підвіконні, фото за склом та "дивні дрібнички".

"Це просто божевілля — що вціліли дрова, але нічого іншого", — підсумувала вона.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, користувачі поспівчували втраті пані Кенч щодо її будинку. Багато юзерів поділилися своїми історіями, а найбільше дописувачі підтримали наступні репліки:

"Почни згадувати й записувати все, що було в будинку. Кожну подушку, кожен ніж, ручку, виделку — із детальним описом. Це буде потрібно для страхування";

"В мене так згорів будинок у 2011-ому. Якби не страхування, то не знаю, що робив би";

"Шкода, що так сталося. Сподіваюся, у вас все буде добре";

"У моїх родичів теж через замкнення проводки згорів дім. Їм довелося кілька років доводити, що справа явно у неякісній ізоляції через суд";

"Все згоріло, тоді як дрова — ось тут, навіть анітрохи не обпалені. Містика якась".

Раніше Фокус повідомляв, як масштабна пожежа зруйнувала будинки знаменитостей. У містечку Пасіфік-Палісейдс у штаті Калфорнія живуть Бен Аффлек, Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Ріанна та багато інших зірок.

Згодом стало відомо, що на Кіпрі лісові пожежі охопили будинки й автомашини. Лісові пожежі на острові вийшли з-під контролю, туристичні регіони та цілі біля Лімассола були охоплені вогнем.