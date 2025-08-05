Женщина завела обычного с виду котенка: она понятия не имела, что со временем животное так изменится (фото)

Сара Абдалла из Лос-Анджелеса решила завести котенка с шерстью белоснежного цвета, однако когда любимица подрастала, то ее внешность начала кардинально меняться. Выяснилось, что женщина стала обладательницей редкой породы кошек, имеющей много особенностей.

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Сейчас кошке Фете 3 года и она полностью изменила свою прямую шерсть на настоящие кудри. Видеоролик, которым Сара поделилась в TikTok, привлек внимание пользователей, собрав более 2 миллионов просмотров и более 380 тысяч лайков, сообщило издание Newsweek.

На кадрах, которыми владелица поделилась с пользователями соцсетей, Фета прижимается к ее руке. При этом кошка демонстрирует свою кудрявую белую шерсть, которая заинтересовала людей.

Скриншот | кошка Фета

Женщина рассказала корреспондентам, что когда заводила котенка, то его шерсть была преимущественно кудрявой. Когда же Фета подросла, то у нее появились кудри вместо прямой шерсти, напоминающие ягненка.

"Ее шерсть на самом деле была преимущественно прямой, когда она была котенком, но когда она выросла, она превратилась в красивые кудри, которые она имеет сейчас. Люди всегда спрашивают, сделали ли ей химическую завивку, но нет — эти кудри полностью натуральные", — призналась Сара.

Кроме шерсти, женщина также заметила еще некоторые особенности у Феты, в частности то, что кошка имеет гетерохромию: у нее один глаз голубого цвета, а другой — зеленого. Также Сара узнала, что Фета имеет недостатки слуха.

Выяснилось, что Фета принадлежит к котам породы ламбкин. Они славятся своей необычной кудрявой шерстью.

У пользователей соцсетей кудрявая шерсть кошки вызвала волну эмоций. Большинство шутят, что Фета делает химическую завивку, а для некоторых и вовсе стало открытием то, что существуют кудрявые коты.

Чем особенна порода ламбкин

Ламбкин — редкая порода кошек с самобытной внешностью и приятным нравом. Это молодая порода карликовых кошек, которую вывели путем скрещивания манчкина и селкирк-рекса.

Особенностями этой породы являются:

тело с укороченными конечностями;

клиновидная голова с торчащими ушами;

выразительный цвет глаз, преимущественно голубой;

кудрявая шерсть с густым подшерстком;

длинный и пушистый хвост.

Напомним, 4 августа в Newsweek поделились историей, как кот своей реакцией на переезд в новый дом вызвал смех в сети.

Также 27 июля в соцсетях распространили видеоролик, на котором кот успокаивает собаку, которая боится грома во время грозы.