Женщина завела обычного с виду котенка: она понятия не имела, что со временем животное так изменится (фото)
Сара Абдалла из Лос-Анджелеса решила завести котенка с шерстью белоснежного цвета, однако когда любимица подрастала, то ее внешность начала кардинально меняться. Выяснилось, что женщина стала обладательницей редкой породы кошек, имеющей много особенностей.
Сейчас кошке Фете 3 года и она полностью изменила свою прямую шерсть на настоящие кудри. Видеоролик, которым Сара поделилась в TikTok, привлек внимание пользователей, собрав более 2 миллионов просмотров и более 380 тысяч лайков, сообщило издание Newsweek.
На кадрах, которыми владелица поделилась с пользователями соцсетей, Фета прижимается к ее руке. При этом кошка демонстрирует свою кудрявую белую шерсть, которая заинтересовала людей.
Женщина рассказала корреспондентам, что когда заводила котенка, то его шерсть была преимущественно кудрявой. Когда же Фета подросла, то у нее появились кудри вместо прямой шерсти, напоминающие ягненка.
"Ее шерсть на самом деле была преимущественно прямой, когда она была котенком, но когда она выросла, она превратилась в красивые кудри, которые она имеет сейчас. Люди всегда спрашивают, сделали ли ей химическую завивку, но нет — эти кудри полностью натуральные", — призналась Сара.
Кроме шерсти, женщина также заметила еще некоторые особенности у Феты, в частности то, что кошка имеет гетерохромию: у нее один глаз голубого цвета, а другой — зеленого. Также Сара узнала, что Фета имеет недостатки слуха.
Выяснилось, что Фета принадлежит к котам породы ламбкин. Они славятся своей необычной кудрявой шерстью.
У пользователей соцсетей кудрявая шерсть кошки вызвала волну эмоций. Большинство шутят, что Фета делает химическую завивку, а для некоторых и вовсе стало открытием то, что существуют кудрявые коты.
Чем особенна порода ламбкин
Ламбкин — редкая порода кошек с самобытной внешностью и приятным нравом. Это молодая порода карликовых кошек, которую вывели путем скрещивания манчкина и селкирк-рекса.
Особенностями этой породы являются:
- тело с укороченными конечностями;
- клиновидная голова с торчащими ушами;
- выразительный цвет глаз, преимущественно голубой;
- кудрявая шерсть с густым подшерстком;
- длинный и пушистый хвост.
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