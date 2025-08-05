Жінка завела звичайне з вигляду кошеня: вона й гадки не мала, що з часом тварина так зміниться (фото)

Сара Абдалла з Лос-Анджелеса вирішила завести кошеня із шерстю білосніжного кольору, однак коли улюблениця підростала, то її зовнішність почала кардинально змінюватися. З'ясувалося, що жінка стала власницею рідкісної породи котів, що має багато особливостей.

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Зараз кішці Феті 3 роки і вона цілковито змінила свою пряму шерсть на справжні кучері. Відеоролик, яким Сара поділилася у TikTok, привернув увагу користувачів, зібравши понад 2 мільйони переглядів та понад 380 тисяч уподобань, повідомило видання Newsweek.

На кадрах, якими власниця поділилася із користувачами соцмереж, Фета притискається до її руки. При цьому кішка демонструє свою кучеряву білу шерсть, яка зацікавила людей.

Скриншот | кішка Фета

Жінка розповіла кореспондентам, що коли заводила кошеня, то його шерсть була переважно кучерявою. Коли ж Фета підросла, то у неї з'явилися кучері замість прямої шерсті, що нагадують ягня.

"Її шерсть насправді була переважно прямою, коли вона була кошеням, але коли вона виросла, вона перетворилася на красиві кучері, які вона має зараз. Люди завжди питають, чи їй зробили хімічну завивку, але ні — ці кучері повністю натуральні", — зізналася Сара.

Окрім шерсті, жінка також помітила ще деякі особливості у Фети, зокрема те, що кішка має гетерохромію: у неї одне око блакитного кольору, а інше — зеленого. Також Сара дізналася, що Фета має вади слуху.

З'ясувалося, що Фета належить до котів породи ламбкін. Вони славляться своєю незвичайною кучерявою шерстю.

У користувачів соцмереж кучерява шерсть кішки викликала хвилю емоцій. Більшість жартують, що Фета робить хімічну завивку, а для декого і зовсім стало відкриттям те, що існують кучеряві коти.

Чим особлива порода ламбкін

Ламбкін — рідкісна порода котів із самобутньою зовнішністю та приємною вдачею. Це молода порода карликових котів, яку вивели шляхом схрещування манчкіна і селкірк-рекса.

Особливостями цієї породи є:

тіло з укороченими кінцівками;

клиноподібна голова з вухами, що стирчать;

виразний колір очей, переважно блакитний;

кучерява шерсть із густим підшерстям;

довгий і пухнастий хвіст.

Нагадаємо, 4 серпня у Newsweek поділилися історією, як кіт своєю реакцією на переїзд у новий будинок викликав сміх у мережі.

Також 27 липня у соцмережах поширили відеоролик, на якому кіт заспокоює собаку, яка боїться грому під час грози.