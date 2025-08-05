Один университет предложил студентам "высокую" стипендию: что требуют от слушателей (фото)

Национальный университет в Южной Корее начал прием заявок студентов на необычную стипендию. В рамках программы 1400 учеников будут стараться получить $540 (22,5 тыс. грн), если успеют до определенного срока подняться на шесть горных вершин.

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В соответствии с условиями стипендии, все студенты должны будут зафиксировать результаты с помощью специализированного приложения, говорится в сообщении заведения.

Стипендия для походов на горы Мисан, заявки на которую принимались с 8 по 18 июля. Университет предлагает $216 (9 тыс. грн) студентам, которые до конца года поднимутся на три горы, и 540 долларов — за все шесть.

Условия стипендиальной программы Фото: Из открытых источников

Допустимыми считаются только те горы, которые включены в списки "100 знаменитых гор" и "100+ знаменитых гор" от компании Black Yak, за исключением гор с канатными дорогами или фуникулерами. Заявители должны предоставить подтверждение своих подъемов через приложение Black Yak.

Университет сообщил, что стипендия, финансируемая выпускником 1963 года Квон Чжун-ха, 81 год, имеет только около 70 мест, но подано более 1400 заявок, что вызвало острую конкуренцию.

"Эта стипендия отражает желание донора воспитывать здоровых людей с духом вызова и гражданским сознанием", — говорится в сообщении университета.

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