Один університет запропонував студентам "високу" стипендію: що вимагають від слухачів (фото)

Національний університет у Південній Кореї розпочав прийом заявок студентів на незвичну стипендію. В рамках програми 1400 учнів старатимуться отримати $540 (22,5 тис. грн), якщо встигнуть до визначеного терміну піднятися на шість гірських вершин.

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Відповідно до умов стипендії, всі студенти повинні будуть зафіксувати результати за допомогою спеціалізованого додатка, йдеться в повідомленні закладу.

Стипендія для походів на гори Місан, заявки на яку приймалися з 8 по 18 липня. Університет пропонує $216 (9 тис. грн) студентам, які до кінця року піднімуться на три гори, та 540 доларів — за всі шість.

Умови стипендіальної програми Фото: З відкритих джерел

Допустимими вважаються лише ті гори, що включені до списків "100 знаменитих гір" та "100+ знаменитих гір" від компанії Black Yak, за винятком гір із канатними дорогами чи фунікулерами. Заявники мають надати підтвердження своїх підйомів через додаток Black Yak.

Університет повідомив, що стипендія, яку фінансує випускник 1963 року Квон Чжун-ха, 81 рік, має лише близько 70 місць, але подано понад 1400 заявок, що спричинило гостру конкуренцію.

"Ця стипендія відображає бажання донора виховувати здорових людей із духом виклику та громадянською свідомістю", — йдеться у повідомленні університету.

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