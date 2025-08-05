Маленькая девочка в подгузнике бродила по улице ночью: мать оставила ее ради вечеринки (видео)

Трехлетнюю девочку ночью обнаружили прохожие прямо на улице — она была только в подгузнике и звала маму. Ее 19-летняя мать оставила ребенка дома, чтобы пойти на вечеринку, и вернулась только под утро.

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Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда рабочие ремонтировали дорогу и увидели босоногого ребенка, который плакал и просил мать. На девочке не было никакой одежды, кроме подгузника, а на улице было прохладно. Работники вызвали полицию и обратились к местным жителям за помощью.

На камерах видеонаблюдения зафиксировано, как примерно в 1:30 ночи ребенок бродил по улице, стоял возле канализационного люка и рассматривал перекресток. В определенный момент он начал громко плакать.

"Я хочу к своей маме", — повторяла девочка, вспоминают очевидцы.

Строители вместе с неравнодушными людьми дали ей теплые вещи, чтобы прикрыть от холода. Один из рабочих, Рафаэль Круз, рассказал: "Она дрожала от холода. Просто постоянно звала маму".

На место происшествия прибыла военная полиция. Один из офицеров посадил девочку в авто, взял на руки и успокаивал ее, пока не появились родственники. Примерно через час к месту прибыла бабушка ребенка.

Мать девочки вернулась домой только около 4-х утра. Она признала, что оставила дочь спать дома, а сама пошла в местный фанк-клуб. После этого ее задержали по подозрению в оставлении ребенка в опасности.

В сообщении департамента общественной безопасности говорится: "Женщина вернулась и призналась, что оставила дочь дома, чтобы посетить танцевальный клуб".

Девочку передали под надзор местной службы по делам детей. Сейчас ее дальнейшей судьбой занимаются социальные службы.

Отчим задержанной заявил, что она никогда раньше не оставляла ребенка одного дома: "Она допустила ошибку, я это признаю. Но речь идет о ребенке — она должна думать прежде всего о нем", — сказал он.

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