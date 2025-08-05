Маленька дівчинка в підгузку блукала вулицею вночі: матір залишила її заради вечірки (відео)

Трирічну дівчинку вночі виявили перехожі просто на вулиці — вона була лише в підгузку та кликала маму. Її 19-річна матір залишила дитину вдома, щоб піти на вечірку, та повернулася лише під ранок.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався рано-вранці у неділю, коли робітники ремонтували дорогу й побачили босоніжну дитину, яка плакала та просила матір. На дівчинці не було жодного одягу, окрім підгузка, а надворі було прохолодно. Працівники викликали поліцію та звернулися до місцевих мешканців по допомогу.

На камерах відеоспостереження зафіксовано, як приблизно о 1:30 ночі дитина блукала вулицею, стояла біля каналізаційного люка та розглядала перехрестя. У певний момент вона почала голосно плакати.

"Я хочу до своєї мами", – повторювала дівчинка, згадують очевидці.

Будівельники разом із небайдужими людьми дали їй щось тепле, аби прикрити від холоду. Один з робітників, Рафаель Круз, розповів: "Вона тремтіла від холоду. Просто постійно кликала маму".

На місце події прибула військова поліція. Один з офіцерів посадив дівчинку в авто, взяв на руки та заспокоював її, доки не з’явилися родичі. За приблизно годину до місця прибула бабуся дитини.

Матір дівчинки повернулася додому лише близько 4-ї ранку. Вона визнала, що залишила доньку спати вдома, а сама пішла до місцевого фанк-клубу. Після цього її затримали за підозрою у залишенні дитини в небезпеці.

У повідомленні департаменту громадської безпеки йдеться: "Жінка повернулася та зізналася, що залишила доньку вдома, щоб відвідати танцювальний клуб".

Дівчинку передали під нагляд місцевої служби у справах дітей. Зараз її подальшою долею опікуються соціальні служби.

Вітчим затриманої заявив, що вона ніколи раніше не залишала дитину саму вдома: "Вона припустилася помилки, я це визнаю. Але йдеться про дитину – вона має думати насамперед про неї", – сказав він.

Також Фокус писав, що чоловік шукав біологічних батьків 59 років.

2-річний малюк з Індії вкусив смертельно небезпечну змію, що з ним трапилося.