Так звучит магия: 1187 музыкантов установили самый необычный мировой рекорд (видео)

В южноафриканском городе Кейптаун группа музыкантов собралась на фестиваль организации Marimba Jam. Благодаря своей зажигательной игре, более 1200 участников смогла установить новый рекорд книги Гиннеса по одновременной игре на маримбе.

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Молодые африканцы превзошли предыдущий рекорд, установленный в 2021 году группой Marimbas por Guate в Гватемале, где одновременно играли 505 человек, пишет Eyewitness News.

Молодые музыканты со всей Южной Африки и Зимбабве собрались в Кейптауне, чтобы установить мировой рекорд Гиннеса за самый большой ансамбль маримбистов — с 1 276 участниками. Организация Marimba Jam, которая организовала эту попытку с целью популяризации музыкального образования, сообщила, что 1 276 учеников одновременно играли на маримбах в Grand West Arena в Кейптауне.

Marimba Jam уже пыталась установить рекорд в 2018 году. Однако тогда не смогла предоставить необходимые доказательства для официального подтверждения от Книги рекордов Гиннеса.

"Мы подумали, что рекорд Гиннеса станет способом перенести нашу энергию на национальный уровень и объединить всю Южную Африку ради установления рекорда маримбистов, воплощая наш лозунг: находить гармонию в сообществе", — рассказала генеральный директор Marimba Jam Киара Рамкласс в интервью

Что такое маримба

Маримба — это ударный музыкальный инструмент, который распространен у народов Африки и Латинской Америки. Особенность игры на нем заключается в использовании палочек с обмотанными головками, которые бьют по деревянным брусочкам разной тональности.

Благодаря необычной композиции звуков, этот вид музыкального инструмента используется на фестивалях традиционной и этнической музыки, а также для создания яркого тона для композиций. Сейчас маримбу можно увидеть на роликах в соцсетях, где музыканты умело и мастерски исполняют известные песни мировых звезд и треков из фильмов, видеоигр и вирусных композиций.

Ранее Фокус сообщал, как женщина установила рекорд по подтягиваниям. Австралийская спортсменка готовилась несколько лет для установления нового достижения и даже вынуждена была перенести выполнение упражнений из-за травмы.

Впоследствии стало известно о мировой рекордсменке с коллекцией в 4000 пазлов. Ее коллекция впечатляет — сейчас в ней насчитывается 4060 различных головоломок с различными изображениями из культовых фильмов, сказок и франшиз.