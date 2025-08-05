Так звучить магія: 1187 музикантів установили найнезвичнішний світовий рекорд (відео)

У південноафриканському місті Кейптаун група музикантів зібралася на фестиваль організації Marimba Jam. Завдяки своїй запальній грі, понад 1200 учасників змогла встановити новий рекорд книги Гіннеса з одночасної гри на марімбі.

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Молоді африканці перевершили попередній рекорд, встановлений у 2021 році групою Marimbas por Guate у Гватемалі, де одночасно грали 505 людей, пише Eyewitness News.

Молоді музиканти з усієї Південної Африки та Зімбабве зібралися в Кейптауні, щоб встановити світовий рекорд Гіннеса за найбільший ансамбль маримбістів — із 1 276 учасниками. Організація Marimba Jam, яка організувала цю спробу з метою популяризації музичної освіти, повідомила, що 1 276 учнів одночасно грали на маримбах у Grand West Arena в Кейптауні.

Marimba Jam уже намагалася встановити рекорд у 2018 році. Однак тоді не змогла надати необхідні докази для офіційного підтвердження від Книги рекордів Гіннеса.

"Ми подумали, що рекорд Гіннеса стане способом перенести нашу енергію на національний рівень і об'єднати всю Південну Африку заради встановлення рекорду марімбістів, втілюючи наше гасло: знаходити гармонію в спільноті", — розповіла генеральна директорка Marimba Jam Кіара Рамкласс в інтерв'ю

Що таке марімба

Марімба — це ударний музичний інструмент, який розповсюджений в народів Африки та Латинської Америки. Особливість гри на ньому полягає у використанні паличок з обматаними голівками, які б'ють по дерев'яних брусочках різної тональності.

Завдяки незвичній композиції звуків, цей вид музичного інструменту використовується на фестивалях традиційної та етнічної музики, а також для створення яскравого тону для композицій. Нині марімбу можна побачити на роликах у соцмережах, де музиканти вправно та майстерно виконують відомі пісні світових зірок і треків з фільмів, відеоігор та вірусних композицій.

Раніше Фокус повідомляв, як жінка встановила рекорд з підтягувань. Австралійська спортсменка готувала кілька років для встановлення нового досягнення та навіть змушена була перенести виконання вправ через травму.

Згодом стало відомо про світову рекордсменку з колекцією в 4000 пазлів. Її колекція вражає — наразі в ній налічується 4060 різних головоломок з різними зображеннями з культових фільмів, казок та франшиз.