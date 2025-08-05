Курьезная оговорка: мужчина во время обета невесте вспомнил имя бывшей девушки (видео)

Свадебная церемония пары из Британии имела необычный конфуз, когда стоя перед алтарем Эндрю Филдз должен был произнести полное имя любимой Ребекки, но сказал "Сара". Именно так звали его бывшую девушку, что спровоцировало смех всех присутствующих на торжестве и среди пользователей сети.

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Сама невеста считает, что ее муж нервничал и просто оговорился, как это видно на видео женщины в ее аккаунте в Tiktok.

Ролик стал популярным в соцсети — набрал более 35 тыс. просмотров. На видео можно увидеть, как 51-летний Эндрю и 43-летняя Ребекка Филдс стояли перед друзьями и родственниками, произнося свадебные клятвы. Но романтический момент вдруг превратился в комедийный — мужчина случайно произнес имя бывшей девушки, как только собирался присягать в верности любимой.

Когда ведущий церемонии сказал — "Я беру тебя, Ребекка Сара Джоан Куреши...", на что Эндрю, держа руки Ребекки, ответил: "Я беру тебя, Сара...". Все — невеста, гости и сам Эндрю — взорвались смехом.

К счастью, Ребекка отнеслась к инциденту с пониманием. В интервью Newsweek она рассказала, почему эта оговорка возлюбленного вызвала смех среди родственников.

Его бывшую зовут Сара, и одно из моих имен также Сара. Я поняла, что он просто нервничал и оговорился", — призналась британка, добавив, что совсем не обиделась на этот момент.

Она рассказала, что они познакомились в местном магазинчике в селе Гарлингтон. Их дружба началась онлайн и переросла в роман, несмотря на то, что женщина более общительная и открытая, а Эндрю является интровертом и очень рассудительным.

"Он даже не заметил, что не сказал "Ребекка. Я ему сказала, а он ответил: "Мне так жаль, я так нервничал, что боялся что-то испортить". Мы просто посмеялись над этим", — резюмирует женщину курьез на свадьбе.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи стали на защиту Эндрю. Многие считают, что именно нервотрепка стала причиной оговорки мужчины.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Честно говоря, он просто перепутал порядок имен из-за нервов. Но видно же, как он ее любит. Поздравляю!"

"Я бы просто ушла со свадьбы после такого";

"Прямо сцена из "Друзей", когда Росс назвал имя Рэйчел вместо Эмили на свадьбе";

"На свадьбе нервы выдают многое. Поэтому ничего страшного";

"Это действительно забавный эпизод. Счастья паре!".

Ранее Фокус рассказывал, что утка забавно вышла на свадьбу вместо невесты. Но перед прибытием женщины ее опередила пернатая, которая вызвала смех и оживленную реакцию как среди присутствующих, так и пользователей.

Впоследствии стало известно, как любимый удивил невесту на свадьбе. Ее избранник внезапно спросил, нужно ли покупать обычные свечи для торта.