Невеста застыла, услышав вопрос от любимого в последнюю минуту перед свадьбой

Видео разговора невесты с будущим мужем в день свадьбы стало вирусным. Ее избранник внезапно спросил, нужно ли покупать обычные свечи для торта. Пользователи соцсетей поделились собственными забавными историями о растерянных молодоженах накануне церемонии.

Related video

Курьезный ролик впервые появился в TikTok.

В кадре невеста, сидя в автомобиле, разговаривает по телефону со своим будущим мужем. Во время разговора он задает, на первый взгляд, невинный, но совершенно неожиданный вопрос: нужно ли покупать свечи для свадебного торта?

Странный вопрос от жениха

"Нам нужны, типа, свечи... Не цифры, а просто обычные свечи для дня рождения на наш торт?" — спросил он. "Эм, нет. Не нужны", — ответила женщина и добавила в завершение разговора, что это "точно попадет в TikTok".

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное.

"Меня убивает то, что ты уже едешь на свадьбу, а он звонит, думая, что обнаружил самую важную и упущенную деталь", — написал один зритель;

Другой добавил: "Это на 100% похоже на то, как планировать свадьбу со своим мужем";

"Когда я выбирала обручальное кольцо, то спросила, какой у меня бюджет? Муж не знал, что есть отдельно обручальное кольцо для помолвки и свадебное кольцо", — поделилась своей историей следующая пользовательница сети;

Еще одна добавила: "Мой спросил, какого цвета будет мое платье, чтобы он мог подобрать соответствующий костюм".

Некоторые зрители не могли поверить, что этот вопрос прозвучал за считанные часы до церемонии: "Больше всего меня поражает то, что эта мысль появилась не за месяцы до свадьбы. Судя по виду невесты, это утро свадьбы. Не время для таких вопросов, друг!".

"Было бы мило задуть одну свечу, а потом каждый год на годовщину добавлять больше свечей. Замечательная новая традиция, которую можно начать вместе", — предложил участник обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал о паре молодоженов — Эшли и Мейсон, которая удивила фотографа Энни Руби Такетт, когда вместо того, чтобы укрыться от дождя под палаткой и расстраиваться из-за непогоды, они устроили импровизированный танец под ливнем. Снимки этого трогательного момента быстро разлетелись по соцсетям, собрав более 17,8 миллиона просмотров и покорив сердца пользователей своей искренностью и эмоциональностью.

А тем временем будущая невеста поделилась неприятной ситуацией: она была шокирована выбором наряда своей сестры на свадьбу. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала об инциденте на одном из свадебных форумов Reddit.