Наречена заклякла, почувши питання від коханого в останню хвилину перед весіллям
Відео розмови нареченої з майбутнім чоловіком у день весілля стало вірусним. Її обранець раптово запитав, чи потрібно купувати звичайні свічки для торта. Користувачі соцмереж поділилися власними кумедними історіями про розгублених молодят напередодні церемонії.
Курйозний ролик вперше з’явився у TikTok.
У кадрі наречена, сидячи в автомобілі, розмовляє телефоном зі своїм майбутнім чоловіком. Під час розмови він ставить, на перший погляд, невинне, але абсолютно несподіване запитання: чи потрібно купувати свічки для весільного торта?
Дивне питання від нареченого
"Нам потрібні, типу, свічки… Не цифри, а просто звичайні свічки для дня народження на наш торт?" — запитав він. "Ем, ні. Не потрібні", — відповіла жінка й додала на завершення розмови, що це "точно потрапить у TikTok".
Користувачі мережі почали активно коментувати побачене.
- "Мене вбиває те, що ти уже їдеш на весілля, а він телефонує, думаючи, що виявив найважливішу й упущену деталь", — написав один глядач;
- Інший додав: "Це на 100% схоже на те, як планувати весілля зі своїм чоловіком";
- "Коли я вибирала обручку, то запитала, який у мене бюджет? Чоловік не знав, що є окремо обручка для заручин і весільна обручка", — поділилась своєю історією наступна користувачка мережі;
- Ще одна додала: "Мій запитав, якого кольору буде моя сукня, щоб він міг підібрати відповідний костюм".
Деякі глядачі не могли повірити, що це питання прозвучало за лічені години до церемонії: "Найбільше мене вражає те, що ця думка з'явилася не за місяці до весілля. Судячи з вигляду нареченої, це ранок весілля. Не час для таких питань, друже!".
"Було б мило задути одну свічку, а потім щороку на річницю додавати більше свічок. Чудова нова традиція, яку можна започаткувати разом", — запропонував учасник обговорення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про пару молодят — Ешлі та Мейсон, яка здивувала фотографку Енні Рубі Такетт, коли замість того, щоб сховатися від дощу під наметом і засмучуватися через негоду, вони влаштували імпровізований танець під зливою. Знімки цього зворушливого моменту швидко розлетілися соцмережами, зібравши понад 17,8 мільйона переглядів і підкоривши серця користувачів своєю щирістю та емоційністю.
А тим часом майбутня наречена поділилася неприємною ситуацією: вона була шокована вибором вбрання своєї сестри на весілля. Жінка, яка побажала залишитися анонімною, розповіла про інцидент на одному з весільних форумів Reddit.