Курйозна обмовка: чоловік під час обітниці нареченій згадав ім'я колишньої дівчини (відео)

Весільна церемонія пари з Британії мала незвичний конфуз, коли стоячи перед вівтарем Ендрю Філдз мав промовити повне ім'я коханої Ребеки, але сказав "Сара". Саме так кликали його колишню дівчину, що спровокувало сміх усіх присутніх на урочистості та серед користувачів мережі.

Related video

Сама наречена вважає, що її чоловік нервував і просто обмовився, як це видно на відео жінки в її акаунті в Tiktok.

Ролик став популярним у соцмережі — набрав понад 35 тис. переглядів. На відео можна побачити, як 51-річний Ендрю та 43-річна Ребека Філдс стояли перед друзями й родичами, промовляючи весільні обітниці. Та романтичний момент раптом перетворився на комедійний — чоловік випадково вимовив ім’я колишньої дівчини, щойно збирався присягати у вірності коханій.

Коли ведучий церемонії промовив — "Я беру тебе, Ребеко Сара Джоан Куреші…", на що Ендрю, тримаючи руки Ребеки, відповів: "Я беру тебе, Саро…". Усі — наречена, гості й сам Ендрю — вибухнули сміхом.

На щастя, Ребека поставилася до інциденту з розумінням. В інтерв'ю Newsweek вона розповіла, чому ця обмовка коханого викликала сміх серед родичів.

Його колишню звуть Сара, і одне з моїх імен також Сара. Я зрозуміла, що він просто нервував і обмовився", — зізналася британка, додавши, що зовсім не образилася на цей момент.

Вона розповіла, що вони познайомилися в місцевому магазинчику у селі Гарлінгтон. Їхня дружба почалась онлайн і переросла в роман попри те, що жінка більш товариська й відкрита, а Ендрю є інтровертом і дуже розважливим.

"Він навіть не помітив, що не сказав "Ребека. Я йому сказала, а він відповів: "Мені так шкода, я так нервував, що боявся щось зіпсувати". Ми просто посміялися з цього", — резюмує жінку курйоз на весіллі.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі стали на захист Ендрю. Багато хто вважає, що саме нервування стала причиною обмовки чоловіка.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Чесно кажучи, він просто переплутав порядок імен через нерви. Але видно ж, як він її кохає. Вітаю!"

"Я б просто пішла з весілля після такого";

"Прямо сцена з "Друзів", коли Росс назвав ім’я Рейчел замість Емілі на весіллі";

"На весіллі нерви видають багато що. Тому нічого страшного";

"Це справді кумедний епізод. Щастя парі!".

Раніше Фокус розповідав, що качка кумедно вийшла на весілля замість нареченої. Та перед прибуттям жінки її випередила перната, яка викликала сміх та жваву реакцію як серед присутніх, так і користувачів.

Згодом стало відомо, як коханий здивував наречену на весіллі. Її обранець раптово запитав, чи потрібно купувати звичайні свічки для торта.