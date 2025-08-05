Отец рассказал детям, что те будут иметь сестер-близняшек: дочь ошарашила всех вопросом (видео)

7-летняя Маклин и 5-летний Шейфер узнали от папы, что они стали старшими сестрой и братом, ведь мама родила двух сестер-близняшек. В ответ на эту информацию, девочка ввела в ступор своим вопросом папу и брата, а также пользователей сети.

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Эту информацию они услышали раньше других родственников и были невероятно удивлены, как это видно на ролике мамы детей в Instagram.

Ролик с реакцией девушек стал вирусным — набрал более 4,5 млн просмотров. На кадрах видно, как сестра и брат из штата Вирджиния узнали, что у их мамы будут сестры-близняшки.

39-летний отец семейства Нейт Хавелл склоняется к Маклин и Шейферу, чтобы задать вопрос, который висел в воздухе все девять месяцев: "Ну что, как думаете? Кто у нас?".

Маклин предсказала, что это будут девочки, а Шейфер считал, что мальчики. И когда папа наконец сообщил о двух сестрах-близняшках, то глаза обоих детей широко раскрылись. Маклин мгновенно повернулась к брату и с улыбкой спросила: "Ты счастлив?", а реакция малого стала вирусной.

37-летняя мама четверых детей Энн призналась, что эта беременность стала огромным сюрпризом, особенно после четырех выкидышей. Во время УЗИ она и Нейт не могли поверить в услышанное.

"Когда специалист посмотрела на экран, она сначала молчала, а потом сказала: "Их... двое"? Мы были просто в шоке. Это было как подарок свыше"?" — вспоминает Энн в комментарии Newsweek.

Супруги с самого начала планировали не узнавать пол ребенка до родов, и даже после новости о близнецах решили придерживаться этой затеи. Сам момент рождения, по словам Энн, был "просто невероятным" — особенно потому, что именно Нейт объявил пол деток в родильном зале.

"Это был чрезвычайно особенный момент для нас. Мы хотели дать им важную роль в семейном кругу. Это был их особый момент", — сказала она, когда родители решили, что именно дети должны быть услышаны первыми.

И хотя Маклин с самого начала была уверена, что у нее будут сестры, ее первой реакцией было не праздновать, а убедиться, что брат тоже рад.

Реакция пользователей

В сети все умилились с момента, когда брат и сестра услышали эти новости. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Не могу это смотреть без слез",

"Маленькая сестра такая внимательная — сначала спрашивает, счастлив ли брат. Она настоящее сокровище";

"Этот момент — золото. Семейная любовь в чистом виде";

"Они замечательные, а реакция — просто прекрасная";

"Теперь они гордо могут называть себя старшими".

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