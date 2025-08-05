Батько розповів дітям, що ті матимуть сестер-близнючок: донька ошелешила всіх питанням (відео)

7-річна Маклін і 5-річний Шейфер дізналися від тата, що вони стали старшими сестрою і братом, адже мама народила двох сестер-близнючок. У відповідь на цю інформацію, дівчинка ввела в ступір своїм запитання тата та брата, а також користувачів мережі.

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Цю інформацію вони почули раніше інших родичів та буди неймовірно здивовані, як це видно на ролику мами дітей в Instagram.

Ролик з реакцією дівчат стало вірусним — набрав понад 4,5 млн переглядів. На кадрах видно, як сестр і брат зі штату Вірджинія дізналися, що в їхньої мами будуть сестри-близнючки.

39-річний батько родини Нейт Гавелл схиляється до Маклін та Шейфера, щоби поставити запитання, яке висіло в повітрі всі дев’ять місяців: "Ну що, як думаєте? Хто у нас?".

Маклін передбачила, що це будуть дівчатка, а Шейфер вважав, що хлопчики. І коли тато нарешті повідомив про двох сестер-близнючок, то очі обох дітей широко розплющилися. Маклін миттєво повернулася до брата і з усмішкою запитала: "Ти щасливий?", а реакція малого стала вірусною.

37-річна мама чотирьох дітей Енн зізналася, що ця вагітність стала величезним сюрпризом, особливо після чотирьох викиднів. Під час УЗД вона і Нейт не могли повірити в почуте.

"Коли фахівчиня подивилася на екран, вона спершу мовчала, а потім сказала: "Їх… двоє"? Ми були просто в шоці. Це було як подарунок згори"? — згадує Енн в коментарі Newsweek.

Подружжя з самого початку планувало не дізнаватися стать дитини до пологів, і навіть після новини про близнюків вирішили дотриматися цього задуму. Сам момент народження, за словами Енн, був "просто неймовірним" — особливо тому, що саме Нейт оголосив стать діток у пологовій залі.

"Це був надзвичайно особливий момент для нас. Ми хотіли дати їм важливу роль у сімейному колі. Це був їхній особливий момент", — сказала вона, коли батьки вирішили, що саме діти мають все почутими першими.

І хоча Маклін з самого початку була впевнена, що у неї будуть сестри, її першою реакцією було не святкувати, а переконатися, що брат теж радий.

Реакція користувачів

У мережі всі розчулилися з моменту, коли брат і сестра почули ці новини. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Не можу це дивитись без сліз",

"Маленька сестра така уважна — спершу питає, чи брат щасливий. Вона справжній скарб";

"Цей момент — золото. Сімейна любов у чистому вигляді";

"Вони чудові, а реакція — просто прекрасна";

"Тепер вони гордо можуть називати себе старшими".

Раніше Фокус розповідав, що подруги обмінялися дітьми та розіграли своїх чоловіків. Мерая Міллер та її подруга Джой домовилися обмінятися своїми малолітніми доньками, аби виявити, чи зможуть їхні обранці виявити явний факт підміни.

Згодом стало відомо, як дівчинка шокувала всіх на випускному в дитсадку. 5-річна дівчинка з Теннессі, що в США, стала зіркою соцмереж після того, як на випускному в дитячому садку заявила, що мріє стати "злою відьмою", тим самим розсмішивши всіх присутніх.