Пара завела щенка, мечтая о "гигантской" породе: через год они узнали правду (видео)

24-летняя Анналис из американского штата Миннесота обнаружила курьез с собственной собакой через год после того, как взяла под опеку щенка ирландского сеттера. Когда собака выросла, то держала совсем другую породу.

Женщина говорит, что если бы собака не выросла, то не заметила бы изменения, как это она показала в своем ролике в TikTok.

Ролик с забавной историей собрал более 1,3 миллиона просмотров в соцсетях. Женщина рассказывает, что ее очаровательная ирландская сеттерка Ринка оказалась не той породой, которую они покупали.

"Мы завели ирландского сеттера, потому что хотели большого пса с характером, похожим на золотистого ретривера, но с большей энергией", — рассказала Анналис в интервью Newsweek.

Американка впоследствии обнаружила, что она получила не того сеттера, за которого в свое время выложила деньги. Женщина не знала, что ее Ринка — именно полевой тип. Поэтому весь год она жила с ощущением, будто ее собака "не выросла, как должна была бы".

"Мы никогда не встречали других чистокровных сеттеров, только миксы. И только со временем поняли, что она просто полевая сеттерка", — говорит она.

Несмотря на "путаницу с породой", Анналис говорит, что Ринка — идеальный пес для ее семьи. Американка говорит, что ее собака — самая милая из всех, которые у нее были.

"Она — лучшая собака из всех, кого я знала. Очень эмоционально чувствительная — именно поэтому мы и хотели, чтобы она была эмоциональной поддержкой (ESA). И она справляется с этим на все сто. Если уделять им внимание — они становятся лучшими друзьями на свете!" — говорит владелица.

Реакция соцсетей

После того как видео стало вирусным, пользователи массово делились своими похожими историями. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Моя двоюродная сестра тоже завела полевого английского сеттера и удивлялась, почему он такой "мелкий";

"Я думала, что у меня обычный австралиец, а он оказался мини — вот и не рос!";

"Мне тоже не сказали, что сеттер полевой — и я долго не могла понять, почему он остановился в росте на пятом месяце";

"Я так взял сеттера, а получился тоже другой. В доме весело, и дети в восторге от собаки";

"Я люблю такие замечательные истории. Поэтому желаю всего наилучшего вам и вашему любимцу".

