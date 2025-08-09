Пара завела цуценя, мріючи про "гігантську" породу: за рік вони дізналися правду (відео)

24-річна Анналіс з американського штату Міннесота виявила курйоз з власною собакою через рік після того, як взяла під опіку цуценя ірландського сетера. Коли собака виросла, то тримала геть іншу породу.

Жінка говорить, що якби собака не виросла, то не помітила б зміни, як це вона показала в своєму ролику в TikTok.

Ролик з кумедною історією зібрала понад 1,3 мільйона переглядів у соцмережах. Жінка розповідає, що її чарівна ірландська сетерка Рінка виявилася не тією породою, яку вони купували.

"Ми завели ірландського сетера, бо хотіли великого пса з характером, схожим на золотистого ретривера, але з більшою енергією", — розповіла Анналіс в інтерв’ю Newsweek.

Американка згодом виявила, що вона отримала не того сетера, за якого свого часу виклала гроші. Жінка не знала, що її Рінка — саме польовий тип. А тому весь рік вона жила з відчуттям, ніби її собака "не виросла, як мала б".

"Ми ніколи не зустрічали інших чистокровних сетерів, лише мікси. І лише з часом зрозуміли, що вона просто польова сетерка", — каже вона.

Попри "плутанину з породою", Анналіс каже, що Рінка — ідеальний пес для її родини. Американка говорить, що її собака — наймиліша з усіх, які в неї були.

"Вона — найкраща собака з усіх, кого я знала. Надзвичайно емоційно чутлива — саме тому ми й хотіли, щоб вона була емоційною підтримкою (ESA). І вона справляється з цим на всі сто. Якщо приділяти їм увагу — вони стають найкращими друзями на світі!" — говорить власниця.

Реакція соцмереж

Після того як відео стало вірусним, користувачі масово ділилися своїми схожими історіями. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Моя двоюрідна сестра теж завела польового англійського сетера і дивувалась, чому він такий "дрібненький";

"Я думала, що в мене звичайний австралієць, а він виявився міні — от і не ріс!";

"Мені теж не сказали, що сетер польовий — і я довго не могла зрозуміти, чому він зупинився в рості на п’ятому місяці";

"Я так взяв сетера, а вийшов теж інший. В домі весело, і діти в захваті від собаки";

"Я люблю такі чудові історії. Тому бажаю всього найкращого вам і вашому улюбленцю".

