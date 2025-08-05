Китайский университет набирает студентов для исследования барбекю

Планируют выпустить 1000 мастеров за 3 года и создать новое поколение "гриль-мастеров", которые будут обслуживать многомиллионную индустрию по производству шашлыка и блюд на гриле в Китае.

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Китайский университет планирует открыть первый в стране научно-исследовательский институт барбекю. Целью необычного института является повышение профессионализма в сфере популярной уличной еды и подготовка нового поколения мастеров гриля. Об этом пишет SCMP.

Уличная еда в Китае - это чаще всего, жаренное на гриле мясо

Юэянский открытый университет в центральной китайской провинции Хунань подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ассоциацией барбекю Юэяна с целью совместного создания Научно-исследовательского института барбекю Юэяна.

Амбициозный план направлен на подготовку 1000 профессиональных мастеров барбекю в течение трех лет.

Программа рассчитана на два с половиной года теоретического обучения и шестимесячную стажировку. Ежегодно планируется набирать от 50 до 100 студентов.

Будут предложены специализированные курсы по кулинарии и управлению бизнесом.

Программа будет открыта для выпускников средних школ, молодежи, не посещающей школу, а также действующих специалистов отрасли, желающих повысить свою квалификацию.

Проект все еще находится на стадии планирования, набор участников планируется начать в следующем году.

Цяо, сотрудник Ассоциации барбекю Юэяна, сказал: "Поскольку это новая инициатива, набор студентов в этом году был бы преждевременным, поэтому мы планируем начать с набора среди населения".

Приготовление барбекю занимает важное место в китайской культуре.

В Китае мастеров гриля теперь будут готовить в университете Фото: Соцсети

По данным Grand View Research, в 2024 году доход китайского рынка барбекю составил 421,9 млн долларов США, а к 2030 году, как ожидается, он достигнет 606,5 млн долларов США.

Юэян может похвастаться богатой историей и самобытной местной культурой барбекю: здесь насчитывается более 2000 заведений, занимающихся барбекю, годовой объем производства которых превышает 2 млрд юаней (280 млн долларов США) и которые создают около 50 000 рабочих мест.

Эта новость вызвала бурную дискуссию в социальных сетях материкового Китая.

Хотя многим эта концепция показалась увлекательной, некоторые пользователи отрегаировали скептически, отметив, что лучше бы наставников искали среди мастеров уличной кухни, а не в университете.

А другой пользователь отметил, что он готов учится, если все, что он приготовит – можно будет съесть и бесплатно.

Напомним, ранее в Великобритании наконец рассказали, почему популярный фастфуд – рыбу с картошкой, всегда заворачивают в газету.

А шеф-повар, которая готовит для миллионеров, рассказала, что уличная еда, жаренная во фритюре, считается у богачей едой "для бедняков".