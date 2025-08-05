Китайський університет набирає студентів для дослідження барбекю

Планують випустити 1000 майстрів за 3 роки і створити нове покоління "гриль-майстрів", які обслуговуватимуть багатомільйонну індустрію з виробництва шашлику та страв на грилі в Китаї.

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Китайський університет планує відкрити перший у країні науково-дослідний інститут барбекю. Метою незвичайного інституту є підвищення професіоналізму у сфері популярної вуличної їжі та підготовка нового покоління майстрів гриля. Про це пише SCMP.

Вулична їжа в Китаї — це найчастіше смажене на грилі м'ясо

Юеянський відкритий університет у центральній китайській провінції Хунань підписав угоду про стратегічну співпрацю з Асоціацією барбекю Юеяна з метою спільного створення Науково-дослідного інституту барбекю Юеяна.

Амбітний план спрямований на підготовку 1000 професійних майстрів барбекю протягом трьох років.

Програма розрахована на два з половиною роки теоретичного навчання та шестимісячне стажування. Щорічно планується набирати від 50 до 100 студентів.

Будуть запропоновані спеціалізовані курси з кулінарії та управління бізнесом.

Програма буде відкрита для випускників середніх шкіл, молоді, яка не відвідує школу, а також чинних спеціалістів галузі, які бажають підвищити свою кваліфікацію.

Проєкт все ще перебуває на стадії планування, набір учасників планується розпочати наступного року.

Цяо, співробітник Асоціації барбекю Юеяна, сказав: "Оскільки це нова ініціатива, набір студентів цього року був би передчасним, тому ми плануємо почати з набору серед населення".

Приготування барбекю посідає важливе місце в китайській культурі.

У Китаї майстрів гриля тепер готуватимуть в університеті Фото: Соцсети

За даними Grand View Research, у 2024 році дохід китайського ринку барбекю становив 421,9 млн доларів США, а до 2030 року, як очікують, він досягне 606,5 млн доларів США.

Юеян може похвалитися багатою історією і самобутньою місцевою культурою барбекю: тут налічується понад 2000 закладів, що займаються барбекю, річний обсяг виробництва яких перевищує 2 млрд юанів (280 млн доларів США) і які створюють близько 50 000 робочих місць.

Ця новина викликала бурхливу дискусію в соціальних мережах материкового Китаю.

Хоча багатьом ця концепція здалася захопливою, деякі користувачі поставилися скептично, зазначивши, що краще б наставників шукали серед майстрів вуличної кухні, а не в університеті.

А інший користувач зазначив, що він готовий вчитися, якщо все, що він приготує, можна буде з'їсти й безплатно.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії нарешті розповіли, чому популярний фастфуд — рибу з картоплею, завжди загортають у газету.

А шеф-кухар, яка готує для мільйонерів, розповіла, що вулична їжа, смажена у фритюрі, вважається у багатіїв їжею "для бідняків".