Семья завела щенка крупной породы: через год они поняли, что что-то пошло не так (фото)

24-летняя Аннализ из Миннесоты завела ирландского сеттера, ожидая, что вырастет большая собака, поскольку эта порода — охотничья, и ее представители достигают высотой в холке до 67 сантиметров. Однако со временем она поняла, что что-то не так.

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Шло время, но щенок Ринка совсем отличался от других представителей ирландских сеттеров. Своей историей Аннализ поделилась в TikTok, где видеоролик стал вирусным, собрав более 1,3 миллиона просмотров, пишет издание Newsweek.

"Сначала мы хотели ирландского сеттера, потому что это были большие собаки", — призналась женщина.

Семья ожидала, что собака будет похожа на золотистых ретриверов, поскольку, как известно, у этих пород похожие характеры. Однако ирландские сеттеры несколько энергичнее ретриверов.

Однако когда Аннализ привезла домой маленькую Ринку, то со временем начала волноваться: щенок рос совсем не так, как другие собаки этой породы. Сначала Аннализ думала, что они делают что-то не так в уходе за собакой.

"Мы были встревожены", — рассказала она.

Скриншот видео | щенок ирландского сеттера оказался другим видом

Выяснилось, что она стала жертвой курьезной путаницы, поскольку ирландские сеттеры бывают разных видов. Их Ринка оказалась представительницей полевых ирландских сеттеров, которые значительно меньше и стройнее.

Аннализ вместо этого думала, что завела выставочного ирландского сеттера. Сама женщина потом призналась, что ей понадобилось много времени для того, чтобы понять, какую ошибку она допустила, заводя собаку. Однако Ринке уже год и семья уже не жалеет о своем выборе, поскольку любит четвероногого больше всего на свете.

Когда же Аннализ поделилась своей историей в соцсетях, выяснилось, что она не единственная жертва курьезной путаницы с ирландскими сеттерами.

"Мой двоюродный брат купил полевого сеттера и задавался тем же вопросом, когда он так и не стал полным. Но это замечательные собаки", — рассказал один из пользователей.

Ирландский сеттер: чем особенна порода

Собака ирландского сеттера

Ирландский сеттер — бойкая охотничья собака, известная своей грацией, скоростью и яркой рыжей шерстью, как рассказали в American Kennel Club. Считается, что эти собаки идеально подходят для семейной жизни, поскольку они очень глайливы и быстро идут на контакт. Также собаки этой породы хорошо ладят с детьми.

Напомним, 27 июля в соцсетях поделились историей, как кот успокоил собаку во время грозы, когда тот боялся грома.

Также 19 июля в Newsweek рассказали, как собака после посещения ветеринара вернулась домой: на это курьезно отреагировали домашние коты.