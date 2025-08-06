Сім'я завела цуценя великої породи: через рік вони зрозуміли, що щось пішло не так (фото)

24-річна Анналіз із Міннесоти завела ірландського сетера, очікуючи на те, що виросте велика собака, оскільки ця порода — мисливська, і її представники сягають висотою у холці до 67 сантиметрів. Однак з часом вона зрозуміла, що щось не так.

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Минав час, але цуценя Рінка зовсім відрізнялося від інших представників ірландських сетерів. Своєю історією Анналіз поділилася у TikTok, де відеоролик став вірусним, зібравши понад 1,3 мільйона переглядів, пише видання Newsweek.

"Спочатку ми хотіли ірландського сетера, бо це були великі собаки", — зізналася жінка.

Сім'я очікувала, що собака буде схожою до золотистих ретриверів, оскільки, як відомо, у цих порід схожі характери. Однак ірландські сетери дещо енергійніші від ретриверів.

Однак коли Анналіз привезла додому маленьку Рінку, то з часом почала хвилюватися: цуценя росло зовсім не так, як інші собаки цієї породи. Спершу Анналіз думала, що вони роблять щось не так у догляді за собакою.

"Ми були стривожені", — розповіла вона.

Скриншот відео | цуценя ірландського сетера виявилося іншим видом

З'ясувалося, що вона стала жертвою курйозної плутанини, оскільки ірландські сетери бувають різних видів. Їхня Рінка виявилася представницею польових ірландських сетерів, які значно менші та стрункіші.

Анналіз натомість думала, що завела виставкового ірландського сетера. Сама жінка потім зізналася, що їй знадобилося багато часу для того, аби зрозуміти, якої помилки вона припустилася, заводячи собаку. Однак Рінці уже рік й сім'я вже не шкодує за своїм вибором, оскільки любить чотирилапу понад усе на світі.

Коли ж Анналіз поділилася своєю історією у соцмережах, з'ясувалося, що вона не єдина жертва курйозної плутанини із ірландськими сетерами.

"Мій двоюрідний брат купив польового сетера і задавався тим самим питанням, коли він так і не став повним. Але це чудові собаки", — розповів один із користувачів.

Ірландський сетер: чим особлива порода

Собака ірландського сетера

Ірландський сетер — жвавий мисливський собака, відомий своєю грацією, швидкістю та яскравою рудою шерстю, як розповіли у American Kennel Club. Вважається, що ці собаки ідеально підходять для сімейного життя, оскільки вони дуже глайливі та швидко йдуть на контакт. Також собаки цієї породи добре лагодять з дітьми.

Нагадаємо, 27 липня у соцмережах поділилися історією, як кіт заспокоїв собаку під час грози, коли той боявся грому.

Також 19 липня у Newsweek розповіли, як собака після відвідин ветеринара повернулася додому: на це курйозно відреагували домашні коти.